ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir - Son Dakika
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ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir

08.03.2022 20:37
ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 13. gününde ABD ve İngiltere'den Rus petrolüne ithalat yasağı geldi. Bu kararın ardından enerji piyasalarında endişe seviyesi zirve yaptı. Enerji uzmanlarına göre; kararla birlikte brent petrol fiyatı kısa süre içinde 200 doları aşacak. Hal böyle olursa Türkiye de artan petrol fiyatlarından olumsuz etkilenecek.

Günde yaklaşık 7 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Rusya'ya uygulanması planlanan ambargo sonrasında ise petrol fiyatlarının daha da artması öngörülüyor.

Küresel arzın yüzde 7'sine sahip Rusya'ya uygulanacak yasağın 'emsalsiz' olacağını dile uzmanlar olası sonuçları sıraladı:

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının ardından batılı hükümetler ülkeye birçok yaptırım uygularken, Rusya'nın enerji sektörüne doğrudan yaptırım uygulamayarak olası risklerden kaçındı.

Dünyanın en büyük bankalarından JP Morgan ise Rusya'nın petrol ihracatındaki aksamanın uzun sürmesi durumunda 2022'nin sonunda petrolün varil fiyatının 185 dolara dayanabileceğini açıkladı.

Petrol fiyatlarının en son 2014'te 100 doların üzerine çıkmış ve Pazartesi günü ulaşılan seviyeler ise Temmuz 2008'de 147 doları aşan zirveye çok yaklaşmıştı.

Emtia analisti Giovanni Staunovo ise, "Emtia arzında yaygın bir kesintiye neden olan uzun süreli bir savaş, Brent'in varil başına 150 doların üzerine çıkmasına neden olabilir" diye konuştu.

Enerji uzmanları, ham petrol varil fiyatının 160, hatta 200 dolar seviyelerine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu da ABD'de galon fiyatının 5 doları geçmesi anlamına geliyor.

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Son Dakika Ekonomi ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve İngiltere'den Rusya'ya ambargo kararı çıktı! Brent petrol fiyatları 200 doları geçebilir - Son Dakika
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