ABD/Yellen: $1.9 trilyonluk paketin geçişini alkışlıyorum

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini onaylamasını alkışlayarak karşıladığını vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Biden tarafından önerilen ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.