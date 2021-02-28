ABD/Yellen: $1.9 trilyonluk paketin geçişini alkışlıyorum - Son Dakika
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ABD/Yellen: $1.9 trilyonluk paketin geçişini alkışlıyorum

28.02.2021 17:38

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini onaylamasını alkışlayarak karşıladığını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini onaylamasını alkışlayarak karşıladığını vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Biden tarafından önerilen ve koronavirüsle mücadelede kullanılacak 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Yellen, Telsilciler Meclisi'nde onaylanan tasarının, "insanların bu salgının diğer tarafına geçmesini ve orada güçlü, büyüyen bir ekonomi tarafından karşılanmasını" sağlayacağını vurguladı.Yellen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ekonomist, ve bir Amerikalı olarak, Temsilciler Meclisi'nin, Amerikan Kurtarma Programı'nı onaylamış olmasını alkışlıyorum. Ekonomistler arasında geniş bir görüş birliği var: İnsanların, virüsün kontrol altına alınmasına kadar, sofralarına yiyecek ve başlarının üzerine bir çatı koyabilmeleri için yardıma gereksinimleri var. İşte bu program bunu yapacak" dedi.Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.


Kaynak: DHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Janet Yellen, Joe Biden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD/Yellen: $1.9 trilyonluk paketin geçişini alkışlıyorum - Son Dakika


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