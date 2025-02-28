ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri devreye girmeden önce Amerikalı yatırımcılar dünyadan altın topluyor. Bankaların, vergiden kurtulmak için ülke dışındaki yüklü varlıklarını ABD'ye taşıma işlemi için "ABD altın emiyor" ifadesi kullanılıyor.

28.02.2025 14:57
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Küresel ticaret savaşları altın yatırımcılarını harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinden kaçmak isteyen yatırımcılar, yasa yürürlüğe girmeden varlıklarını ABD'ye çağırıyor.

Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı. Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına yerleştirildi.

TRUMP TEHDİDİ ALTINI HAREKET ETTİRDİ

Trump'ın altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanan kıymetli madenlerin ek gümrük vergisinden muaf kalabilmesi için New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.

ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı
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Donald Trump, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı - Son Dakika
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