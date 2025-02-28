Küresel ticaret savaşları altın yatırımcılarını harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinden kaçmak isteyen yatırımcılar, yasa yürürlüğe girmeden varlıklarını ABD'ye çağırıyor.
Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı. Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına yerleştirildi.
Trump'ın altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanan kıymetli madenlerin ek gümrük vergisinden muaf kalabilmesi için New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı - Son Dakika
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