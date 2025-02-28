ABD yönetimi üç ayda 600 ton altın stoğu yaptı

Ekonomi

Öcalan\'ın yanındaki üç kişinin kim olduğu ortaya çıktı

Küresel ticaret savaşları altın yatırımcılarını harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulayacağı ek gümrük vergisinden kaçmak isteyen yatırımcılar, yasa yürürlüğe girmeden varlıklarını ABD'ye çağırıyor.

Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla altın New York'taki kasalara taşındı. Dünya Altın Konseyi tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayından bu yana 600 tondan fazla veya yaklaşık 20 milyon ons altın şehrin kasalarına yerleştirildi.

TRUMP TEHDİDİ ALTINI HAREKET ETTİRDİ

Trump'ın altına yönelik gümrük vergisi tehdidi, ABD bankalarını, yatırımcılarını ve tüccarlarını, normalde Londra'da depolanan kıymetli madenlerin ek gümrük vergisinden muaf kalabilmesi için New York'taki Emtia Borsası Merkezi'ne ve diğer kasalara kaydırmaya teşvik etti.