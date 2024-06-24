Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması

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İBB tarafından Adalar'a gönderilen elektrikli minibüsler protestolara neden olurken, Ada sakinlerinin "Azmanbüs" adını verdikleri araçların kaldırılması için çağrıda bulundukları Ekrem İmamoğlu'ndan günler sonra konuyla ilgili açıklama geldi. İmamoğlu "Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır" dedi.

24.06.2024 13:07  Güncelleme: 14:36
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İBB tarafından Adalar'a gönderilen 20 kişilik elektrikli minibüslere tepki dinmiyor. Bölgenin SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirten ada sakinleri 'Azmanbüs' adını verdikleri minibüslerin kaldırılması için eylemlerini sürdürüyor.

PROTESTOLARIN HEDEFİNDEKİ İMAMOĞLU KONUŞTU

Adalar'da uzun süredir eylemlerini devam ettiren vatandaşların "Bu inadından bir an önce vazgeç" çağrısında bulundukları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyla ilgili sessizliğini günler sonra bozdu.

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

"HALKIN DUYGULARINI SÖMÜRMEYE ÇALIŞAN YAYINLARI GÜLEREK İZLİYORUM"

'Metro İstanbul Bröve Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Adalar'daki "Azmanbüs" eylemleriyle ilgili olarak "Adalar halkıyla olan üst seviyedeki samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne de bir çalışma arkadaşımız bulunmaz, bulunamaz.

Gelişen olayları kötü yorumlayan, bunları başka türlü yorumlamaya çalışan, halkın bu duygularını sömürmeye çalışan yayınları gülerek izliyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda, tepkiyi gönderen insanlara saygı duymak en önemli tavrımızdır.

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

"ADALAR TOPLU TAŞIMASIZ OLMAZ"

Ben Adalar halkının tepkisini duyuyorum ve hissediyorum. Faytonları kaldırdıktan sonra oradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimizin olduğunu, Adalar toplu taşımasız olmaz.

Daha farklı bir dizaynla lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda çalışmalarımız sürüyor ama şu anda böyle bir imkan yok. Şu anda hizmete sunduğumuz araçlar Roma gibi tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır."

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu\'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Adalar, Roma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Adam halkına hizmet yapmış. Yandaş şirketlere, futbol kulüplerine, vakıflara dağıtmamış. Başkaları gibi yapsaydı alkışlardınız herhalde. 42 22 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Sayın imamoğlu adamdır. 70 yaş üzerindekilerden medet ummayı bırakıp gelecek dönem cumhurbaşkanlığı için imamoğluna destek verelim. 28 29 Yanıtla
  • mahir Saray: adadaki atlara ne oldu İmamoğlu 16 11 Yanıtla
  • emre: Adada yaşayanlar da kendini adanın sahibi sanıyor. Onlardan başkası gelmesin gitmesin, sadece onların istediği olsun kafasındalar. Atları kaldırdılar ne güzel sessiz elektrikli araç koymuşlar. Yazık o hayvanlar sıcakta perişan oluyordu. İster hükümet olsun ister muhalefet olsun yapılan bir işi tebrik edin. Görüşüm ne kadar farklı olursa olsun Sn. İmamoğlu na hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. 19 4 Yanıtla
  • Recep Acar: Adam da hasta ne yapsın otur otur oturduğunuz yerde 9 7 Yanıtla
  • turgut yildız: sık sık bu darlıkda avrupaya gitmi avrupalaşıyor anlamk münkün değil avrupaya gtiğin parayı fakire dagıt 2 2 Yanıtla

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