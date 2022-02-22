Adana'da "AKAMİB İhracatın Şampiyonları" ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin mobilya sektöründe net ihracatçı konumunda olduğunu belirterek, "500 milyon dolar ithalatımız, 4,3 milyar dolar ihracatımız var." dedi.

Turagay, "Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde yaptığı konuşmada, gümrük kapılarının kapandığı, evlere hapis olunan Kovid-19 sürecindeki geçen yılın zorluklarını anlattı.

İhracat ve ithalatın bu dönemde zor gerçekleştiğinin görüldüğünü aktaran Turagay, bu dönemde ihracatın artması, sanayicilerin çalışmaya devam etmesi için Irak ile temassız ticaretin devreye sokulduğunu anımsattı.

Turagay, pandemi sürecinin halen devam ettiğini ancak yavaş yavaş önlemlerin azaltıldığını ve yaza doğru çok daha farklı bir dünyayla karşı karşıya kalınmasının beklendiğini belirtti.

İhracatta geçen yıl bir rekora imza atıldığını vurgulayan Turagay, şöyle konuştu:

"2021 yılını kaparken 225,4 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Yüzde 32,9 artırdık ihracatımızı. Ocakta yüzde 17,3 artırdık, 17,6 milyar dolara ulaştık. Akdeniz İhracatçı Birliklerinin bünyesinde olan tüm ihracatçılarımızın ihracatı ise alınan dönemde 16,3 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin üzerinde bir performans gösterdi. Geçen ay 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gene yüzde 43'ler civarında bir artış ama yeter mi yetmez. Çok net söyleyeyim, bugün Türkiye'mizin, Mersin'imizin, Adana'mızın, Kayseri'mizin, Hatay'ımızın daha gideceğimiz yol var, daha yüksek rakamları çıkartmamız gerekiyor."

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının geçen sene 7 milyar dolarları bulduğunu ve yüzde 25,7 artığını aktaran Turagay, bu sene ocak ayındaki artışın yüzde 22 civarında olduğuna dikkati çekti.

Turagay, mobilya ihracatını geçen yıl 4,3 milyar dolarlara ulaştığını ve yüzde 24 civarında bir artış olduğunu aktardı.

Akdeniz mobilya ağaç ve orman ürünleri ihracatçılarının, Türkiye'nin toplam 7 milyar dolarlık sektör ihracatı içinde yüzde 13 civarında bir paya sahip olduğunu ifade eden Turagay, şunları söyledi:

"Toplam ihracatımız içerisinde birlik üyelerinin ihracatı yüzde 8 civarında bir paya sahip, daha iyiyiz ama mobilyada, burası bölge olarak gene de daha gidecek yolumuz var. Şimdi baktığınız zaman Türkiye mobilyada gerçekten net ihracatçı konumunda olan bir ülke. 500 milyon dolar ithalatımız, 4,3 milyar dolar ihracatımız var. ABD dünyanın en büyük pazarı 60 milyar dolar ithalatı var. Ne kadar satıyoruz, 260 milyon dolar, ne kadar artırdık, yüzde 40'ın üzerinde. Yeter mi? Yetmedi, bizim çok payımız yok ABD pazarında. Ölçeği büyütmemiz gerekiyor. Biz gerçekten mobilyada çok kuvvetliyiz. Ürünlerimiz gerçekten çok kuvvetli. Dünyada da 8. sıraya yerleştik, ama daha gideceğimiz yol var. Kağıt ve orman ürünlerinde de öyle."

Türkiye'nin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu, rekabetçi olmaya, çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Turagay, ihracatçılara destek olmanın gayretinde olduklarını dile getirdi.

"Büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, başarılı ihracatçıların ödüllendirildiği bu programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının geçen yıl gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, şöyle devam etti:

"İhracatı hedeflerin üzerinde bir noktaya getirdik. Geçen senenin rakamını da 3 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu yıl da hedefini koyduk, 250 milyar dolar. Bu rakama ulaşmak için her ay 2 milyar dolarlık daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Ocak ayında bunu başardık, görünen o ki şubatta da bunu başaracağız. Martta, nisanda, mayısta devam eden aylarda da inşallah başaracağız. Dünyada tekrar düzeni bozacak anormal bir şey olmadığı takdirde 250 milyar doları, bundan sonrasında da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını taçlandıracak rakama ulaştırmayı hepimiz çok arzu ediyoruz."

Gülle, bu zorlu süreci ihracat ailesi olarak son derece başarıyla yönettiklerini, hep güzel haberler verdiklerini, Türkiye'ye moral olduklarını, istihdamın ve yatırımın öncüsü olduklarını ifade etti.

Mobilya sektöründen çok şey beklediklerine değinen Gülle, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörümüz de geçen yıl bazında yüzde 23'lük bir artışla 7 milyar dolarlık bir ihracata ulaştı. Tabii ki dünyadaki genel rakamlara baktığımızda daha fazlasını yapmamız gerektiğine hepimiz hemfikiriz. Mobilya sektörü olarak bizim en büyük sorunumuz ölçek sorunudur. Ülkemizde mobilya sektöründe, özellikle ABD menşeli Çin'den kaçan siparişlerin ülkemize getirilmesinde maalesef başarılı olamadık. Müşteriler, büyük rakamlı işleri yaptıracak yer bulmamaktan şikayet etti. Büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz, birlikte hareket etmeliyiz. Az olsun benim olsun mantığının ihracat için geçerli olmadığını, artık büyük işleri ve projeleri gerçekleştirmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız. İşimizi büyütmeliyiz, mallarımızı ucuza satmamalıyız."

"İhracatçı üye sayımız diğer sektörlere göre açık ara çok artış gösterdi"

AKAMİB Başkanı Refik Onur Kılıçer de sektörün ihracatının 7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti.

Bölge olarak da 900 milyon dolar seviyesinde yüzde 13'lük bir paya sahip olduklarını vurgulayan Kılıçer, hedeflerinin bu yıl yüzde 20'lik bir artış sağlamak olduğunu anlattı.

Kılıçer, bu yıl ocak ayını yüzde 8 gibi bir artışla kapattıklarına dikkati çekerek, "İhracatçı üye sayımız diğer sektörlere göre açık ara çok artış gösterdi. Burada en önemli husus birim değerini yükseltmektir. Bunun için de AR-GE, tasarım ve markalaşma gerekiyor. Bunlar için bütün imkanlar sağlanmaktadır. Üretim ve ihracata dayalı büyümeye odaklanıldığı bu dönemde sektörümüzün de istihdam dostu olduğu göz önüne alındığında ihracat yönelik yatırımlar ve işletme sermayesi konularında hükümetimizin yaptığı çalışmalar ve desteklemeleri çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Kılıçer, reel sektörün içinden gelen çözüm odaklı hükümetimizle hareket ettiklerinde tüm zorlukları hep birlikte aşıp koydukları hedeflere birlikte ulaşacaklarını kaydetti.

Adana Valisi Süleyman Elban da zor şartlara rağmen üretim yaparak ihracat gerçekleştiren firmaları tebrik etti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanlığı görevini de yürüten TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç da AKAMİB üyesi firmaların 2021'de tüm yaşananlara karşın üretmekten ve ihracat yapmaktan vazgeçmediğine dikkati çekti.

Firmaların hem bölge hem de ülke ekonomisi için önemli başarılara imza attığını aktaran Kıvanç, AKAMİB üyesi firmaların geçen yıl yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine 897 milyon dolarlık katkı sağladığını anımsattı.

Konuşmaların ardından 2021 yılında en fazla ihracat yapan AKAMİB üyesi firmalara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Etkinlik kapsamında "İhracat Paneli" de düzenlendi. Moderatörlüğünü Güzem Yılmaz'ın yaptığı panele, AKAMİB Onursal Başkanı Bülent Aymen, Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak katıldı.