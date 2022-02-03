Üye Girişi
Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi - Son Dakika

Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi

03.02.2022 22:08

Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı Kebabın başkentinde rekor et tüketimiADANA Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.

Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı

Kebabın başkentinde rekor et tüketimi

ADANA Kebabın başkenti Adana'da günlük et tüketimi 80 tona ulaştı.

Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından gelenler ile şehir halkı, kebapçılara akın ediyor. Hal böyle olunca da bu durum kentteki et tüketimine de yansıyor.

Kentte günlük 30 ton büyükbaş, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, "İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye'de en ön sırada olan illerden birisi. Adana'nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Türkiye'deki et üretiminin önemli bir bölümünün Adana'da yapıldığını kaydeden Tekin, "Son dönemlerde ilimizden hayvan ihracatı da yapıyoruz ve bu da döviz kazandırması için önemli bir konu. İlimizde yaptığımız Lezzet Festivali'nin çok büyük etkisi var. Pandemiden sonra bu sene yapılan festival, olaya ciddi bir ivme kazandırmış ve et tüketimini arttırmıştı" dedi.

Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi
Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi
Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da et tüketimi 80 tona ulaştı- Kebabın başkentinde rekor et tüketimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement