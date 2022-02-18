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Adana'da iş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı - Son Dakika

Adana'da iş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı

18.02.2022 18:09
Adana'da iş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulamaları ve Yabancı sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Adana'da devlet yardımları ve teşvik belgesi uygulamaları hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulamaları ve Yabancı sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Adana'da devlet yardımları ve teşvik belgesi uygulamaları hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

Şahin, Adana Sanayici ve İşadamları Derneğince (ADSİAD) Adana Sanayi Odası'nda (ADASO) düzenlenen "Yatırımda devlet desteği ve yatırım teşvik belgesi uygulamaları" konulu toplantıda, Kovid-19 sürecinde yaşanan dalgalanmalarında devletlerin ilk aklına gelen şeyin devlet yardımları olduğuna dikkati çekti.

Devlet yardımlarının serbest piyasa mekanizmasına kamunun en önemli müdahale araçlarından biri olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Çok iddialı bir şekilde söylüyorum devlet yardımları konusunda işini ciddi yapan, en deneyimli ve diğer ülkeler tarafından örnek alınan bir ülkeyiz. Çok değişik ülkeler bizden talep ediyor. Geçen yıl mart ayında Azerbaycan, yaptığımız devlet yardımları konusunu kendilerine anlatmamızı istedi. Bu konuda şundan emin olmanızı istemiyorum. Yaptığımız işleri genel nitelikli bir işi yapmış olmak için yapmıyoruz. Biz etki analizini yaparak ülkemiz için, yatırımcılarımız için en uygun olan ihtiyaç ne ise bunu nasıl yaparız diye mücadele ediyoruz. "

Şahin, ülkenin kıt kaynaklarının ülkenin ihtiyacı olan kaynaklara sektör ve bölge olarak kanalize edilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Sanayiciye 1980'li yıllardan beri teşvik belgesi verildiğini anlatan Şahin, son yıllarda bunun büyük bir artış gösterdiğini dile getirdi.

Şahin, şöyle konuştu:

"2020 pandeminin olduğu dönem hepimizin 2 ay net kapandığı dönem. Mal akışlarının ya da arz güvenliğinin sıkıntıya girdiği, tedarik zincirinin çatlamaya başladığı dönem biz 10 bin 425 teşvik belgesi düzenlemişiz. Önceki yıllarda bizim genel ortalamamız yüzde 50 imalat yüzde 50 hizmetler iken 2020'de bu belgelerin yüzde 78'i imalat sektöründe. İmalat sektöründe 8 bin teşvik belgesi var. Bu pandemi bize inanılmaz bir fırsat sundu. İhracatımızın bir yılda artış miktarı 50-55 milyar dolar. Son 5-6 yıl 170-180 milyar dolar bandında 5-6 yıl patinaj yaptık bir yılda ise bu artışı yaşadık. İhracatın 55 milyar dolar artmasının altında teşvik belgelerinin yüzde 78'inin imalat sektörüne verilmesi var. O kadar hızlı yatırımlar yapıldı ki. İnanılmaz bir yatırım iştahı var. Her yerde inanılmaz bir yatırım hevesi var. Şu anda imalatta inanılmaz yatırım var. Katma değerli yatırımlarımız artıyor. Geçen yılı 12 bin 740 teşvik belgesiyle kapattık. Çin, tüm dünyaya ara mal, yatırım malı sağlıyordu. Ne oldu? Tedarik zinciri koptu şu anda. Bir şey isteyin 60 günden aşağı gelmiyor Navlun fiyatları 4 kat arttı. Bu bize fırsat verdi. Buradaki yatırımların gerçekleşmesiyle biz bu coğrafyada ciddi bir üretim alanı olacağız, oluyoruz da."

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, ADSİAD Başkanı Vedat Gizer ile iş insanları katıldı.

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Yatırım, Adana, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana'da iş insanlarına teşvik belgesi uygulamaları anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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