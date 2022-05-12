Adana kamu-turizmci işbirliğiyle tanıtılacak - Son Dakika
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Adana kamu-turizmci işbirliğiyle tanıtılacak

12.05.2022 11:22
Adana kamu-turizmci işbirliğiyle tanıtılacak

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kentin turizm potansiyelinin tanıtımı noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, kentin turizm potansiyelinin tanıtımı noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapacaklarını söyledi.

SKAL Turizmin Profesyonelleri Çukurova'nın aylık toplantısı yapıldı. Toplantının konukları ise Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ile yeni atanan Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Duru oldu.

SKAL Çukurova Başkanı Gökhan Kardeş, konuşmasında, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Adana'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için sektörün paydaşları ile birlikte projeler geliştireceklerini söyledi. Kardeş, "Kamu ile el ele vererek kentimizi ulusal ve uluslar arası turizm alanında en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan da Adana'nın sahip olduğu turistik değerleri ile zengin mutfak kültürünün ulusal ve uluslar arası alanda daha iyi tanıtılabilmesi için turizmcilere önemli görevler üstlendiklerini söyledi. Kan, kentin turizm potansiyelinin tanıtımı noktasında sektörle birlikte çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da, yeni atandığı Adana'yı tanıma aşamasında olduğunu belirterek, kamu olarak kentin turizmde daha ileri noktalara gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Turizmde yapacakları çalışmalarda nokta atışlar yapacaklarını ifade eden Duru, Adana'nin turizm değerleri ile ulusal ve uluslar arası alanda bir marka kent haline gelmeye fazlasıyla layık bir kent olduğunu belirterek, "Bu konuda turizmcilerle birlikte hareket edip üzerimize düşeni yapacağız. Kentin tanıtımı aşamasında turizm paydaşları ile birlikte çalışacağız" dedi. - ADANA

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Çukurova, Turizm, Adana, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana kamu-turizmci işbirliğiyle tanıtılacak - Son Dakika


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