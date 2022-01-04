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Adıyaman'da Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Adıyaman'da Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor

04.01.2022 12:31
Adıyaman'da Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin Trabzon hurması üretiminde üçüncü sırada yer alan Adıyaman'daki ekili alanlar, devlet destekleriyle artıyor.

Türkiye'nin Trabzon hurması üretiminde üçüncü sırada yer alan Adıyaman'daki ekili alanlar, devlet destekleriyle artıyor.

Türkiye'de hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte ağırlık olarak Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen cennet hurmasının mesaisi erken saatlerde başlıyor. Hasatta hurmalar teker teker dalından koparılarak kasalara özenle diziliyor.

Çevre illerden gelen tüccarlar tarafından satın alınan hurmalar, iç pazarda piyasaya sunuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, Trabzon hurmasına üreticilerin son yıllarda önemli değer verdiğini söyledi.

İl Özel İdaresi destekleriyle Gölbaşı ilçesinde Trabzon hurmasının gelişmesi için çaba gösterdiklerini belirten Kıyas, şöyle devam etti:

"Bu yıl üreticilerimize yüzde 70 hibeyle 50 bin fide dağıttık. Bu da yaklaşık 1500 yeni alana tekabül etmektedir. İlimizde 4 bin dekara yakın bir alanda yetiştiriciliğimiz var. Türkiye'de hurma üreticiliğinde 3'üncü sıradayız, bunu artırmaya devam ediyoruz, her yıl üretim miktarımız genç fidanlar dolayısıyla artıyor. Bu yıl 8 bin ton rekolte bekliyoruz."

Verim sevindiriyor

Üreticilerden Erol Güven ise bu yıl verimlerinin çok iyi olduğunu ifade etti.

20 dönümlük alanda üretim yaptığını vurgulayan Güven, "Bu yıl don çok fazla olmadı, o yüzden verimde artış yaşandı. Ortalama 70 ile 80 ton arasında verim bekliyorum. Yani geçen seneye göre yüzde 30 artış var. Ürünlerimi tüccar aracılığıyla Konya, Mersin ve Kayseri'ye yolluyorum." diye konuştu.

Güven, tarlada 3,5 liradan alıcı bulan ürünün hem verim hem de fiyat olarak memnun ettiğini aktardı.

Tüccar İsmail Kadıoğlu da bu yıl verimin yüksek olduğunu anlatarak, "Burada biz çiftçiden daha ürün dalındayken alıyoruz. Aldığımız ürünleri, Kayseri, Mersin, Konya gibi yerlere gönderiyoruz. Tüketiciler de burada yetişen ürünleri seviyor." dedi.

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Adıyaman, Trabzon, Türkiye, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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