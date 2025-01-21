Afrika'nın Enerji Dönüşümü İçin Stratejik İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Afrika'nın Enerji Dönüşümü İçin Stratejik İşbirliği

Afrika\'nın Enerji Dönüşümü İçin Stratejik İşbirliği

KONELSİS, ERC Sistem ve Huawei, Afrika'da güneş enerjisi ve enerji depolama projeleri başlatıyor.

21.01.2025 10:18
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KONELSİS, ERC Sistem ve Huawei, Afrika'nın enerji dönüşümüne yön vermek amacıyla stratejik bir işbirliğine imza attı.

Ankara'da 20 Ocak'ta imzalanan anlaşma kapsamında, Afrika'da 42 megavat (MW) Güneş Enerji Santrali (GES) ve 100 megavat saat (MWh) enerji depolama sisteminin kurulumu için çalışmalar başlatıldı. Bu projeyle, kıtanın enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

KONELSİS'in proje yönetimindeki liderliği ve uygulama gücü, ERC Sistem'in uzmanlığı ve Huawei'nin yenilikçi teknolojilerinin bir araya gelmesiyle güçlü bir sinerji oluşturuluyor.

Söz konusu anlaşmayla, yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen firmalarından KONELSİS, çözüm ortakları ERC Sistem ve Huawei ile Afrika'nın enerji dönüşümüne önemli bir katkı sunmayı amaçlıyor.

KONELSİS'in liderliğinde yürütülen proje, yalnızca Afrika'nın enerji altyapısını dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması açısından uluslararası bir örnek teşkil edecek.

Projenin hayata geçirilmesiyle, yılda 63 bin ton karbondioksit (CO2) emisyonunun önlenmesi öngörülüyor. Bu sayede, çevresel açıdan 3 milyon ağacın korunmasına eşdeğer bir fayda sağlanacak. Ayrıca, 17 milyon litre dizel yakıt tasarrufu edilerek fosil yakıt tüketimi önemli ölçüde azaltılacak.

Afrika'nın enerji arz güvenliğine katkı

Afrika'nın enerji altyapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaygınlaştırılmasıyla, kıtanın enerji arz güvenliğine katkı sağlanması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

KONELSİS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Güneş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, projenin yenilenebilir enerji santralleri açısından dünyada örnek teşkil edebilecek büyük bir adım olduğunu belirterek, "Afrika'da, Türkiye ve Avrupa'daki kadar yaygın olmayan yenilenebilir enerji santralleri, bu projeyle birlikte daha geniş çapta ve daha büyük ölçekli hale gelecektir." dedi.

Güneş, projede işbirliği yaptıkları Huawei ve ERC firmalarına olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak,"Bu projede birlikte çalıştığımız Huawei ve ERC firmalarına gerçekten güveniyoruz. Globaldeki referansları, dünya genelindeki teknolojiyi yakından takip etmeleri ve teknolojik gelişmelere göre ürün gamlarını sürekli artırmaları noktasında kendilerine duyduğumuz güven tamdır. İnşallah, bu proje, Afrika'daki büyük projelere öncülük eder ve bundan sonraki projelerde de birlikte birçok başarıya imza atarız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika'da birçok ülkede elektriğin ciddi bir sorun olarak öne çıktığına dikkati çeken Güneş, "Güneş enerjisi ise Afrika'da çok yoğun bir öz enerji kaynağı olarak gözükmekte. Bu projenin, Afrika'nın büyük bir kısmının elektrik ihtiyacını karşılayacak diyemeyiz ama çok ciddi büyüklükte bir proje. Proje kapsamında birçok ev hanesini, halkın elektrik ihtiyacını karşılayacağını düşünüyorum. Bu proje yalnızca büyüklüğüyle değil, gelecekteki projelere örnek teşkil etmesi açısından da büyük bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Güneş, daha önce Afrika'da birçok projede yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji santralleri kurduk, ayrıca maden ve sanayi sektörlerinde de faaliyet gösterdik. Bu projenin, Afrika'daki pazarımızı büyütmemiz açısından önemli bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. KONELSİS olarak yenilikçi teknolojilerle çevre dostu projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Afrika'da başlattığımız bu proje, yalnızca enerji dönüşümünü değil, aynı zamanda geleceğe yapılan güçlü bir yatırımı temsil ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Afrika'nın Enerji Dönüşümü İçin Stratejik İşbirliği - Son Dakika

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