Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti

Türkiye, ağustos ayında uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bu dönemde ülkemize toplamda 497 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. Bu rakam, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ve yatırımcılar için cazip bir pazar olduğunu gösteriyor.

12.10.2024 09:16
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Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım

Uluslararası Yatırımcılar Derneği bülteninde, Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldiği bildirildi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nin açıklanmasının ardından, "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" bültenini yayımladı.

Güncel resmi verilere göre, yılın 8 ayında Türkiye'ye gelen toplam Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) miktarı 6,41 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu periyotta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik düşüş kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri 270 milyar dolara yaklaştı.

Bu yıl ağustosta Türkiye'ye 497 milyon dolarlık UDY girişi olurken, bu yatırımların 283 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

Ağustostaki toplam UDY'nin 201 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 35 milyon doları ise borçlanma araçları yoluyla kaydedildi. Aynı ay yatırım tasfiyelerinin 22 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisi dikkati çekti.

Ağustosta gerçekleşen 283 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 46 milyon dolarlık yatırım girişiyle toptan ve perakende ticaret yüzde 16'lık pay aldı.

Gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, geçmiş kümülatif performansının üzerinde performansla, aynı dönemde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 16'sını oluşturdu.

Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 54'lük pay aldı

2002-2023 dönemi toplamında yüzde 59'luk pay sahibi olan AB ülkeleri, ağustosta yüzde 54'lük pay aldı. Aynı ay, AB üyesi olmayan diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 16'lık paylarıyla Türkiye'ye en çok yatırım yapan ikinci bölge oldu.

Ağustos 2024'te Almanya yüzde 22 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 11 ile İsviçre, yüzde 10 ile Hollanda, yüzde 9 ile ABD, yüzde 9 ile Fransa, yüzde 8 ile Lüksemburg ve yüzde 7 ile Tayvan takip etti.

Yılın 8 ayının toplamı değerlendirildiğinde ise Türkiye'ye en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 15 ile Almanya ve yüzde 13 ile ABD olarak sıralandı.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti - Son Dakika

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