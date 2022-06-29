Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu - Son Dakika
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Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu

29.06.2022 00:57
Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DAP ile DAKA tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile 29 çiftçiye 714 dekar kapama elma bahçesi kuruldu.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DAP ile DAKA tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile 29 çiftçiye 714 dekar kapama elma bahçesi kuruldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen 3 milyon 250 bin TL'lik meyvecilik destek projesi ile 5 mahalle ve 5 köyde toplam 29 çiftçi için elma bahçeleri kuruldu. Hayata geçirilen proje ile birlikte ilçede meyve bahçelerinin geliştirilmesi hedeflenirken, 29 çiftçiye toplam 714 dekar alanda kurulan kapama elma bahçelerinde pazar değeri yüksek scarlet spur elma fidelerinin dikimi yapılarak damla sulama sistemi ve çevre ihata çalışmaları yapıldı.

"Ahlat'ı meyvecilikte önemli bir konuma getirmeyi planlıyoruz"

Kapama elma bahçelerini Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile birlikte ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat'ı tarım faaliyetlerinin yanında meyvecilikte de önemli bir konuma getirmeyi planladıklarını söyledi. Kaymakam Dağ, "Ahlat, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında fasulye ve patates üretiminde de Türkiye'de önemli bir konumda. Ciddi oranda fasulye ve patates üretimimiz mevcut. Bununla beraber DAP ve DAKA'dan almış olduğumuz yüzde 50 hibe ile 29 çiftçimizin faydalanacağı şekilde 714 dekar üzerine elma bahçeleri uyguladık. Şu anda da bu kurulan bahçelerden olan Saki Gültepe kardeşimizin bahçesindeyiz. Saki kardeşimizin nezdinde tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah elma alanında da Türkiye'de önemli bir konuma yerleşeceğimizi düşünüyorum. Tüm çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" dedi.

Proje ile kapama elma bahçesi kuran meyve üreticisi Saki Gültepe ise "Ahlat'ta meyve üreticiliği yapıyorum. DAP ve DAKA'nın yapmış olduğu yüzde 50 hibeli elma bahçesinden bende faydalandım. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu - Son Dakika

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