Ahmet Ahlatçı\'ya kara para soruşturması iddiası

Altın ve finans sektöründe faaliyet gösteren Ahlatçı Holding'in sahibi Ahmet Ahlatçı'ya yönelik kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Ahlatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öne sürüldü.

"KARA PARAYLA İŞİMİZ OLMAZ"

Soruşturmayla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Ahlatçı, "Ben de yeni öğrendim. Kara parayla işimiz olmaz. Kapalıçarşı'da ayaklı borsayı faturalandıran adamım. Bir yanlışlık var. Eminim bu karar en kısa zamanda kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

AHLATÇI HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Ahlatcı Holding, şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hakkında kara para ve kaçakçılık soruşturması açıldığı ve yurt dışı çıkış yasağı getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirket açıklamasında, Ahmet Ahlatcı'nın söz konusu iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, paylaşımların asılsız ve dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

Ahlatcı Holding, kuruluşundan bu yana tüm faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası ticaret kurallarına ve ilgili sektör düzenlemelerine uygun şekilde yürüttüğünü kaydetti. Açıklamada, Kapalıçarşı piyasasında kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların da Ahmet Ahlatcı tarafından hayata geçirildiği aktarıldı.

"RİSK YÖNETİM MEKANİZMALARI ULUSAL VE ULUSLARARSISTANDARTLARA UYGUN BİÇİMDE İŞLETİLİYOR"

Şeffaflık, hesap verebilirlik, etik iş anlayışı ve sürdürülebilirlik ilkelerinin öncelikli olduğu belirtilen açıklamada, güçlü iç denetim ve risk yönetimi mekanizmalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun biçimde işletildiği ifade edildi. Gerçek dışı ve spekülatif içeriklere karşı hukuki hakların saklı tutulduğu belirtilen açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gerekli adımların atılacağı kaydedildi. Şirket, faaliyetlerini etik, şeffaf ve hukuka uygun iş yapma anlayışıyla sürdürdüğünü bildirdi.

ÜÇ ŞİRKETİ FORTUNE 500 LİSTESİNDE

Holdingin 3 önemli şirketi konumundaki Ahlatcı Kuyumculuk 2023'te 147.7 milyar liralık net satışla Fortune 500 listesinde 9'uncu sırada yer aldı. Ahlatcı Metal Rafineri 72.7 milyarlık satış ile anılan listenin 13'üncü sırasında yer aldı. Holdingin bir diğer şirketi Kargaz Doğalgaz da Fortune 500 listesine giren bir diğer şirket oldu.

EN ZENGİN 78. TÜRK

Ayrıca Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 600 milyon dolarlık servetiyle 'En Zengin 100 Türk' listesinde 78. sırada yer alıyor.

Ahmet Ahlatcı

AHMET AHLATCI KİMDİR?

1959 yılında Çorum'da doğan Ahmet Ahlatcı, iş hayatına genç yaşta atıldı. 1984 yılında Eğridere Caddesi'nde küçük bir kuyumcu dükkanı açarak ticarete adımını attı. Daha sonra ise Ahlatcı Kuyumculuk markasını yarattı. Ahlatcı, 2012 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde Ahlatcı Metal Rafinerisi'ni kurarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Altın ve değerli metallerin işlendiği rafineri, Ahlatcı Holding'in amiral gemisi haline geldi. Holding, bugün altın sektörünün yanı sıra enerji, finans, turizm ve gayrimenkul gibi farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Ahmet Ahlatcı, altın sektöründeki başarısıyla "Altın Kralı" olarak anılıyor. Türkiye'nin en büyük altın rafinerisini kuran Ahlatcı, altın ithalatı ve ihracatında önemli bir rol oynuyor.