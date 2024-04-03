AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi - Son Dakika
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Ekonomi

AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi

AIM Congress firması ve BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi, küresel ekonomik ilerleme ortaklığını yenileme kararı aldı. Bu karar, iki tarafın temsilcilerinin huzurunda, AIM Küresel Vakfı genel merkezinde Dubai'de imzalandı. Yenilenen ortaklık, iş dünyasının yatırım fırsatlarını değerlendirmek için dünya genelinde yatırımcıları, startup'ları ve firma yöneticilerini bir araya getirerek network yapmalarını sağlayacak.

03.04.2024 17:31  Güncelleme: 17:36
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AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi.

BAE Uluslararası yatırım Konseyi, İsadamları ve yatırımcıları bir araya getiren, aralarındaki faaliyetleri koordine eden BAE Ticaret bakanlığına bağlı bir konseydır.

ANLAŞMA DUBAİ'DE İMZALANDI

Mutabakat zaptı, BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi (BAEIIC) Genel Sekreteri Jamal Saif Al Jarwan ve AIM Kongresi Başkanı Dawood Al Shezawi tarafından, her iki tarafın temsilcilerinin huzurunda, AIM Küresel Vakfı genel merkezinde Dubai'de imzalandı.

Bu mutabakat anlaşması, AIM Kongres ile ortak çalışma yollarını geliştirmeyi amaçlıyor. Iş dünyasının yatırım fırsatlarını değerlendirmek içindünya genelinde yatırımcıları, startup'ları ve firma yöneticilerini bir araya getirerek network yapmalarını sağlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

13. OTURUM 7-9 Mayıs 2024 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

İki taraf, ulusal yatırımlarla ilgili bilgi toplamak ve bu bilgiyi paylaşmak, ayrıca bu yatırımlara ev sahipliği yapan ülkelerde uygulanan ekonomik önlemlerin etkilerini değerlendirmek için entegre bir dizi faaliyet ve etkinlik düzenlemeyi içeren kapsamlı bir işbirliği planı geliştirmeyi heflediklerini açıkladı. Bu çaba, çeşitli dış pazarlara ilişkin yabancı yatırım fırsatlarını ve bu küresel pazarlardaki yatırım ortamını analiz etmeye yardımcı olacak bir veritabanı oluşturmayı hedefliyor.

2024 AIM Kongres 13. oturumu, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Abu Dabi'deki ADNEC'de "Değişen Yatırım Ortamına Uyum Sağlama: Küresel Ekonomik Kalkınma için Yeni Potansiyellerden Yararlanma" başlığı altında bir zirve düzenleyecek. Bu zirvede sergi, konferans, forumlar, çalıştaylar ve startup yarışmalarını içerecektir.

Dubai, İş Dünyası, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AIM Congress firması BAE Uluslararası Yatırımcılar Konseyi ile Küresel Ekonomik İlerleme Ortaklığını Yeniledi - Son Dakika

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