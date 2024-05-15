2024 AIM Kongresi: Girişimcilik ve Unicornlar İzleği - Son Dakika
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Ekonomi

2024 AIM Kongresi: Girişimcilik ve Unicornlar İzleği

2024 AIM Kongresi, Girişimcilik ve Unicornlar İzleği altında olağanüstü bir dizi oturumla, girişimcilik ekosistemine yenilik katmayı sağladı. Abu Dabi'deki üç günlük etkinlik, vizyoner liderleri, endüstri uzmanlarını ve yeni girişimcileri bir araya getirerek, keskin teknolojiler, yükselen trendler ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini keşfetmelerini sağladı.

15.05.2024 15:51
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2024 AIM Kongresi, Girişimcilik ve Unicornlar İzleği altında olağanüstü bir dizi oturumla, girişimcilik ekosistemine yenilik katmayı sağladı. Abu Dabi'deki üç günlük etkinlik, vizyoner liderleri, endüstri uzmanlarını ve yeni girişimcileri bir araya getirerek, keskin teknolojiler, yükselen trendler ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini keşfetmelerini sağladı.

Girişimcilik ve Unicorn İzleği kapsamında, konferansiş dünyasında hızla gelişen girişimler ve Unicornlar için yön belirlemeyi amaçlayan dinamik panel tartışmaları ve düşündürücü sunumlar sundu.

Geleceğe Yolculuk: 2024, Girişimler ve Unicornlar için Dönüş Yılı

Liderler Paneli, Endüstri 4.0'ın dönüştürücü potansiyelini derinlemesine inceledi ve yükselen teknoloji trendleri ile bu trendlerin girişimler üzerindeki etkilerini ele aldı. Uzmanlar, atık yönetiminde yapay zekânın rolü, veriye dayalı çözümlerin önemi ve BAE'deki yenilikçi işbirliklerini tartıştı. Alserkal Grubu Başkan Danışmanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Maher Al Kaabi, "BAE, yerel şirketleri desteklemek için uluslararası şirketlerle işbirliği yapma konusunda başarılı oldu," dedi.

Girişimlerin Yeni Coğrafi Odağı: Dijital Yenilikleri Afrika ve Diğer Bölgelere Taşıma

Bu panel, Afrika'daki girişimcilik ortamının hızla büyüdüğünü ve kıtanın keşfedilmemiş potansiyelini ve yatırım fırsatlarını vurguladı. Konuşmacılar, sınır ötesi işbirliklerinin önemi, dijital çözümlerin yükselişi ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için stratejik yatırımların gerekliliği üzerinde durdu. Chapa'nın CEO ve Kurucu Ortağı Nael Hailemariam, "Afrika, 20 yıl önceki Çin gibi. Çin'in şimdi nerede olduğunu görüyorsunuz, Afrika da oraya doğru ilerliyor," dedi.

Girişimciliği Yöneten Kadınlar: İş ve Yaşam Dengesini Bulma

Kadın girişimcileri güçlendiren bu panel, girişimcilik ekosistemindeki kadın liderlerin başarılarını tebrik etti. Cinsiyet önyargılarına meydan okumaktan iş-yaşam dengesini sağlamaya kadar olan konular, ilham verici hikayeler ve somut içgörülerle ele alındı, kadınları girişimcilik hayallerini sürdürmeye teşvik etti. Konn Technologies'in Kurucu Ortağı ve COO'su Basma Abdallah Uraiqat, "Günde on kez mağdur olabilirsiniz ya da günde on kez kahraman olabilirsiniz," diye belirtti.

Doğru İnsanları İşe Almak ve Sağlıklı Bir Ekosistem Kurmak

Talent kazanımı ve ekosistem gelişimi gibi kritik konuları ele alan panel, çeşitlilik, kapsayıcılık ve yenilik kültürünü teşvik etmenin önemini vurguladı. Uzmanlar, etkili işe alma, yetenek tutma ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen işbirlikçi ekosistemler oluşturma stratejilerini paylaştı.

2024 AIM Kongresi, işbirliğini teşvik etmek, yeniliği yönlendirmek ve girişimcilik geleceğini şekillendirmek için bir katalizör görevi gördü. Girişimler ve unicornlar, endüstrileri yeniden tanımlamaya ve dönüştürücü çözümler yaratmaya devam ederken, AIM Kongresi onların başarılarını destekleme konusunda öncü olmaya devam ediyor.

LYFE/X'in Kurucusu Hammad Khan, "Çalışanlar değerli hissetmek ister. Çalışanlarınıza kaynak dememelisiniz, onlar değerli varlıklardır," dedi.

AIM Kongresi 2024, Girişimcilik ve Unicorn İzlekleri üzerine çığır açan oturumlar sergiliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 AIM Kongresi: Girişimcilik ve Unicornlar İzleği - Son Dakika

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