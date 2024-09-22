AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

Ekonomi

"Yüksel\'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet başta rötarlar olmak üzere birçok şikayetle yaz aylarının önemli bir tartışma konusu oldu. Şikayetleri milletvekilleri soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıdı.

EMNİYETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BULGU TESPİT EDİLEMEDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre 31 Mart 2024'te ticari hava taşımacılığına başlayan şirkete yapılan denetimlerde uçuş emniyetini olumsuz etkileyen bir bulgu tespit edilemedi. Bakan Uraloğlu yolcu hakları ile ilgili başvuruların mevzuat kapsamında incelendiğini, bunların yolculara sunularak mağduriyetlerin giderildiğini, teknik/operasyonel uçuş iptallerinde ise tazminat ödetildiğini kaydetti.

MART AYININ SONUNDA FAALİYETE GEÇTİ

Gazeteduvar'ın haberine göre Bakan Uraloğlu mart ayı sonunda faaliyete geçen şirkete 2024 Haziran sonu itibariyle, yaklaşık 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıkladı.