AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

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Türk Hava Yolları'nın mart ayının sonunda faaliyete geçen yeni markası AJet için yolculardan gelen şikayetler önemli bir tartışma konusu oldu. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şirketle ilgili olarak 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıkladı.

22.09.2024 08:58  Güncelleme: 09:17
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Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet başta rötarlar olmak üzere birçok şikayetle yaz aylarının önemli bir tartışma konusu oldu. Şikayetleri milletvekilleri soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıdı.

EMNİYETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN BULGU TESPİT EDİLEMEDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre 31 Mart 2024'te ticari hava taşımacılığına başlayan şirkete yapılan denetimlerde uçuş emniyetini olumsuz etkileyen bir bulgu tespit edilemedi. Bakan Uraloğlu yolcu hakları ile ilgili başvuruların mevzuat kapsamında incelendiğini, bunların yolculara sunularak mağduriyetlerin giderildiğini, teknik/operasyonel uçuş iptallerinde ise tazminat ödetildiğini kaydetti.

MART AYININ SONUNDA FAALİYETE GEÇTİ

Gazeteduvar'ın haberine göre Bakan Uraloğlu mart ayı sonunda faaliyete geçen şirkete 2024 Haziran sonu itibariyle, yaklaşık 3 ayda 11 bin 727 adet yolcu hakları başvurusu yapıldığını açıkladı.

AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • FURKAN ARIKAN:
    olabilir yeni kuruldu yavaş yavaş düzelecek ve bizi tüm dünyada temsil edecek. Zaten çok iyi olduğumuz bir tek havacılık var. 10 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Anadolu Jet A Jet oldu patladı 6 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    A jet dedigi umarim bu da Albayraklara verilmemistir 1 3 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bakanda marifetmiş gibi söylüyor.Taşeron şirket devlet desteği yok.Bence THY na devlet desteği olmasa olacağı Ajet. 2 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    badem şekeri şirketi normal 0 0 Yanıtla
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