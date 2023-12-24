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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 7 milyona yakın çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, ''Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. Rakam cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz'' dedi.

24.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:29
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kanal 7'de katıldığı bir programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili de konuşan Akbaşoğlu, 3. görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ücretin de cuma günü açıklanacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANACAĞI TARİH

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair konuşan Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandeminden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve İşveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şuan 500 TL prim desteği veriyoruz" dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
YORUMLAR (3)
  • Celal Esen: Başkan'ın payını bırakın da konuşma yapsın Yanıtla 0 0
  • Sadık Direk: Dünyada gelişmiş ülkelerin hangisinde asgari ücret bizim kadar siyasi malzeme yapılır.zaten SSK emeklisi,işçisi kimki varsa yoksa memur,memur emeklisi Yanıtla 2 0
  • Beşiktaş 1903: AA dusunebiliyormuslar kendinize geldimi saniyede karar veriyorsunuz Yanıtla 11 0

Muhammet Emin Akbaşoğlu, Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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