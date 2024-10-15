AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

Ekonomi

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AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi.

"YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

AK Parti kaynakları "Şu anda Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

LİMİT SINIRI ARTIRILABİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.