AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

Geniş Video İzle

Geçen hafta Meclis'e sunulan ve limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerine yıllık 750 TL'lik kesinti öngören yasa teklifi tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi. Hükümetin düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine 100 bin lira limit sınırını artırabileceği de konuşuluyor.

15.10.2024 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

AK PARTİ DÜZENLEMEYİ YENİDEN DEĞERLENDİREBİLİR

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken AK Parti'nin tepkileri dikkate alarak düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi.

"YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

AK Parti kaynakları "Şu anda Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir" dedi.

LİMİT SINIRI ARTIRILABİLİR

Türkiye gazetesinin haberine göre düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Gökhan Sarıkaya:
    Milleti vergi ve kesintilerle inek gibi sağıyorlar. Kardeşim kredi kartı demek borç demektir. Gidin iş adamlarından alın belli bir gelirin üzerinde gelir elde eden şirketlerden alın düşün artık garibanın yakasından. 104 4 Yanıtla
  • serkan Eriser:
    borçludan para alacağınıza her sene karına kar ekleyen bankalardan alın bu seferde onlar herkese kart vermemeye başlar 99 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    100.000 i geçen kartlarımı iptal ettim bile.Çok dandik bir yasa kim neresinden uydurduysa borcun vergisini almak gibi.Zaten borçtan intihar eden insanlar var.Bide bu çıktı. 83 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gerçek varki ülkenin savunması için harcanacaksa feda olsun ama başka amaçla kullanirsa hayır 63 18 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    80 bin dolarlık Hermes çanta alan Siyasi eşlerinede vergi getirin sn bıbıcım sıfırlayın paraları bıbıcım 53 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Yeter vergi vergi vergisiz bir gün olsun Çift maış alanlar 1 maış versin ler bakalım kaç tane vatan sever var bide yılda 2 kez zam alanlar versin asgari ücret li borcunun derdinde 41 5 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Şehitlerimiz emekçiden, fakirden. Vergiler emekçiden, fakirden. Harçlar emekçiden, fakirden. Vermez yada eleştirirse hain. Peki bu hükümet yöneten, bakanlar, vekiller bunlar ne? maaşlarının 0 unu versinler savunma sanayine görelim.M. Destici'nin kasaptan et almıyorum kuzu kesiyorum demesi ile olmuyor vatanseverlik işleri. 45 0 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    benim beş tane kartım var hepsine paramı ödüyecem enayilikten başka bişey değil Suriyeliye Iraklıya bakana kadar o parayı savunma sanayiye aktarsin akp 42 1 Yanıtla
  • Ha Ye:
    100 değil her kredi kartında 1000 tl olsun 126 milyon kredi kartı var o zaman bütçedeki delikte kapanır milli mesele olduğu zaman biz biriz 3 36 Yanıtla
  • serkan keskin:
    750 az yari yariya olmali 4 21 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
14:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının çöpe atılmasının ardından soruşturma başlatıldı
13:55 Köfteci Yusuf’a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
13:48 Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü
13:27 Adalet Bakanı’ndan “Narin Güran“ açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek Adalet Bakanı'ndan "Narin Güran" açıklaması: Çok önemli verilere ulaştık, katillerin kim olduğu görülecek
13:23 Carlo Ancelotti, Süper Lig’den bir yıldız daha alıyor Carlo Ancelotti, Süper Lig'den bir yıldız daha alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 09:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.