AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek

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Milyonlarca asgari ücretli ve emekli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken kulisler de hiç olmadığı kadar hareketli. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler art arda gelirken AK Parti kaynakları rakamın 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahmini yaptı.

22.12.2024 08:33
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zamma kilitlenirken rakam önümüzdeki hafta netleşecek. 2025 yılı asgari ücret rakamının yanı sıra bu yıl 700 TL olan asgari ücret işveren desteğinin de artacağı ifade ediliyor.

Devlet tarafından asgari ücrete verilecek desteğin süresi ay sonunda biteceği için yeni asgari ücret rakamı belirlendikten sonra destek miktarında artış yapılacak ve bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılacak.

RAKAMIN 50 MİLYAR LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,5 milyon iş yerine 38 milyar lira asgari ücret desteği verildiğini söylemişti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 50 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ KAYNAKLARI RAKAM VERDİ

AK Parti kulislerinde ayrıca en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler de yapılıyor. En düşük emekli aylığındaki artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirten AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak'ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" dedi.

AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek

Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Umut null:
    kulisler hareketlenirken hiç utanmadilarmi acaba 60 1 Yanıtla
  • Şahin Güngör:
    dalga geciyolar 53 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    en az 20 bn olmalı gerisi sadece hak yemektir.... 42 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    offf nasıl bir zam bu. yaş adınız emekliler artık yazları avusturya gezisi felan yaparsınız artan maaş ile 32 1 Yanıtla
  • Zafer Acar:
    Allah akıl fikir versin inşallah 25 2 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    İlk 11 ay 38 milyar son ay 50 milyar olması bekleniyor ortalama 3.5 ama son ay 12milyar çok enteresan 14.500 çok olmuş nasıl harcasin insanlar o kadar parayı israf olur mazallah 26 0 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL:
    Merhaba arkadaşlar adaletin bumu yani alllahım ısslah eglesın sizlerı 25 0 Yanıtla
  • Barış kartal:
    ev kiralarına yapılacak artış oranı en az 45%. 10000 kira odeyen bi emeklinin kirası 14500 olacak. 12500 alan en düşük emekli maaşı 14200 olursa 200 tl borç bulmak durumunda kalacak. neyse ben bunaldım..... 20 0 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    ovvv ne para emekli çıldıracak bu zammı duyunca napacağını nereye harcayacağını şaşıracak, ta...k geçiyorlar milletle 16 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    aman çok şükür bin beşyüz TL zam farkı alacağız tatil budur hemen iki kişilik bize yer ayırın ne uçağa kadarmi gerisi kredi cekmeniz gerek yine bu yıl gidemicez desene 14 0 Yanıtla
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