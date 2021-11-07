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AK Parti'li Doğru: ""Kozan'ın çok büyük potansiyeli var" - Son Dakika

AK Parti'li Doğru: ""Kozan'ın çok büyük potansiyeli var"

07.11.2021 14:01
AK Parti'li Doğru:

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin daha da gelişerek yatırımcıları teşvik ederek hedef büyüteceğini söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nin daha da gelişerek yatırımcıları teşvik ederek hedef büyüteceğini söyledi.

Doğru, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın ve AK Parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesindeki ithalat ve ihracat yapan sanayicilerle ile bir araya geldi.

Sanayici Abdullah Metli, "Fiyatlarda dalgalanma var düzelme olursa bizler için güzel olacak. İşler çok iyi. İşsizlik sıkıntısı değil iş beğenmeme sorunu var. İşçi bulamıyoruz. 80 çalışanımız var. Ama üretimi arttırmak için işçi bulamıyoruz. Türkiye'de iş beğenmeme sorunu var" dedi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ise Kozan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalar ile gururlandıklarını belirterek, "Üretim ihracat yapan firmalarımız yurt içi ve yurtdışına büyük bir pazarda yer alıyorlar. 60 ülkeye ihracat yapılması bizim için gurur verici. Büyükşehrin yapması gereken var içme suyu ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı ortamı yaşıyoruz. Kozan'ı daha ileri noktaya taşımak için katma değeri yüksek ürünleri alt yapısı sağlam bir yatırım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadirli'ye karşı dezavantajlı olmasına rağmen büyük bir yatırım ilgisi bizleri sevindirdi. Kozan Organize Sanayi Bölgesi daha da gelişerek yatırımcıları teşvik ederek hedef büyütecektir. Kozan'ın çok büyük potansiyeli var" dedi. - ADANA

AK Parti'li Doğru: Kozan'ın çok büyük potansiyeli var
AK Parti'li Doğru: Kozan'ın çok büyük potansiyeli var
AK Parti'li Doğru: Kozan'ın çok büyük potansiyeli var

Milletvekili, AK Parti, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Doğru: ''Kozan'ın çok büyük potansiyeli var' - Son Dakika Ekonomi


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