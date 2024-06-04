AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

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Hükümet 31 Mart seçimlerinde de etkisi görülen hayat pahalılığına çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürürken, maaşlarına zam bekleyen asgari ücretli ve emeklilere kötü haber geldi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre AK Parti'nin Kızılcahamam kampında emeklilere ek zam ve asgari ücrete ara zam yapılmaması konusunda karar alındığı iddia edildi.

04.06.2024 09:13
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampından ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık çıktı. Geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak durulacak.

DÜZENLEMELERDE GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIMLA HAREKET EDİLECEK

Ankara kulislerine düşen iddiaya göre önümüzdeki dönemde yapısal reformları da içeren düzenlemelerde gerçekçi bir yaklaşımla hareket edilecek, atılacak adımlarda etki analizleri yapılarak yol alınacak.

MUHALEFETİN VAATLERİ GERÇEKÇİ BULUNMUYOR

Kızılcahamam kampında yapılan değerlendirmelerde muhalefet kanadından gelen asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili vaatlerin gerçekçi bulunmadığı ve bu vaatlerin hiçbir şekilde AK Parti'nin gündeminde olmayacağı ifade ediliyor. Ekonomim gazetesinin kulisine göre temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanıyor.

ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK ÖNCELİKLİ HEDEF

AK Parti'nin enflasyonu tek haneye indirmeyi önümüzdeki dönemin birinci önceliği olarak belirlediği ve bu hedefe ulaşmadan seçime gidilmemesi görüşünün hakim olduğu belirtiliyor. Mali tedbirleri de masaya yatıran AK Parti'nin Türkiye'deki büyük şirketlerin yeteri kadar vergi ödememesinin vergi adaletini zedelediği görüşünü ortadan kaldırmaya dönük adımlar atacağı da gelen iddialar arasında.

AK Parti\'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

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Son Dakika Ekonomi AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Neco Neco: Yönetemiyorsan istifa edeceksin gelen kişi düzeltecek 90 yıllardan beter şu an tüm işler durmuş durumda 32 4 Yanıtla
  • Hasibe YILDIRIM: Şaşırdıkmı şaşırmadık.Diyecekleri yine aynı kimseyi enflasyona ezdirmedik.Gülmeyin ya ayıp neden gülüyorsunuz 34 2 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Emekli maaş zammı anayasal hak tır 28 1 Yanıtla
    null: ek zam diyor kendilerince enflasyon farkı verilecek ne çıkarsa nedense hep düşük çıkıyor aylık enflasyon 15 2
  • Erbay Mercan: eeee boşuna demediler bu yıl emekli yılı olacak diye ver coskuyu 20 2 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Gidişat hic iyi degil bugün hangi parti gelse iktidara hicbisey yapamaz kasada para yok cunku kimse kimseyi kandirmasin doları eurouu sabit tutmak icin surekli faiz yükseltiliyor. Olası bir Marmara depreminde ki ( Allah göstermesin ) ülke somaliden beter olacak … 9 3 Yanıtla
  • Emin Erol: ampul patladi akp nin sonu geldi 3 1 Yanıtla
  • bedir arslan: bekleyenmi var 0 1 Yanıtla

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