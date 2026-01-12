AK Partili Çelik\'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gümrük vergilerine ilişkin "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin başlıklara değinen Çelik, tepki çeken gümrük vergisi kararına yönelik de konuştu.

GERİ ADIM SİNYALİ

Söz konusu kararda yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirten Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Geçtiğimiz günlerde "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanmış, karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlenmişti. Ayrıca yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacağı ve beyanname zorunluluğun geleceği de kararda yer almıştı.

Kararla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacağı duyurulmuştu. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edileceği bildirilmişti.

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 euroya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tamamen yürürlükten kaldırılmıştı.