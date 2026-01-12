AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Çelik\'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
12.01.2026 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Partili Çelik\'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
Haber Videosu

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin önemli sözler sarf etti. Adımın haksız rekabete izin vermemek atıldığını söyleyen Çelik, "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gümrük vergilerine ilişkin "Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin başlıklara değinen Çelik, tepki çeken gümrük vergisi kararına yönelik de konuştu.

GERİ ADIM SİNYALİ

Söz konusu kararda yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirten Çelik, "Gümrük vergisi düzenlemesinde esas olan tüketici sağlığı ve ürün güvenliğidir. Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı. Teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda bazı yeni değerlendirmeler yapılabilir. Bunun kapısı açıktır. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı gereken hassasiyeti gösteriyor" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Geçtiğimiz günlerde "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlanmış, karara göre, posta veya hızlı kargo yoluyla bir sağlık kuruluşu raporu veya istinaden birine gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, değeri 1.500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşya ile takviye edici gıdaların değeri üzerinden vergi oranları geldikleri ülkeye göre düzenlenmişti. Ayrıca yurt dışından internet üzerinden alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacağı ve beyanname zorunluluğun geleceği de kararda yer almıştı.

Kararla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşya için yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen eşya için ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi alınacağı duyurulmuştu. Ayrıca Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na (ÖTV) göre ekli 4 sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yüzde 60 ve yüzde 30'luk oranlara ilave olarak yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edileceği bildirilmişti.

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 euroya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tamamen yürürlükten kaldırılmıştı.

Ömer Çelik, Teknoloji, AK Parti, Politika, Ekonomi, Sözler, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Vergiyle ülke mi kalkınır be kardeşim, ne zaman kurtulacağız bu ilkel sistemden? 12 1 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Üretim yaptığımız zaman. Çiftçisiyle, sanayicisiyle üretimi artırırsak kalkınırız. 7 1
    199715 199715:
    Ali konuyu yanlış anlamış... Taniili üretirsek kalkınıtız ama sen üretmeye ne gerek var dedirtirsen nah kalkınırız. Hükğmetin tek gelir kapısı vergi olmuş demek istiyor. Ya amlamıyorsu yada anlayıp anlamıyormuş gini yapıyorsun. Hangisi iyi onu bilemedim. 0 0
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Avrupa ülkeleri ile diğer ülkelere uygulanan vergiler kesinlikle aynı olmalı. Çünkü Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya bize bol bol satıyor, ama bizden neredeyse hiç birşey almıyor. 8 0 Yanıtla
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    hadi lan ordan temuda 100 liralık telefon kılıfı aynısı Hepsiburada da 1000 tl haksız rekabet mi yoksa sağlam geçirme mi !!! 6 0 Yanıtla
  • adem sen adem sen:
    haksız rekabetin bu kadar önemsiyor ve önüne geçmek isteniyorsa mesela gıda marketlerinde elektronik giyim kırtasiye vs. satılmasın her sektör kendi işini yapsın 3 0 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    Amerika bizede uğra 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro 16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:06:29. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.