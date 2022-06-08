AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınıra tepki: Karar gözden geçirilmeli - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınıra tepki: Karar gözden geçirilmeli

08.06.2022 22:19
AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınıra tepki: Karar gözden geçirilmeli

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, kira artışlarına yüzde 25'lik sınırlama getiren düzenlemeye tepki gösterdi. Tayyar, düzenlemenin yeni sorunlar getireceğini belirterek kararın gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kira artış oranını yüzde 25'le sınırlayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, yapılacak kira artışı bir önceki yılın kira bedelinden yüzde 25'ten fazla olmayacak.

1 HAZİRAN 2023'E KADAR GEÇERLİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak önergesi ile kira artış oranına yüzde 25 sınırı getiren düzenleme Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören kanuna ilave edildi. Buna göre; 1 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak kira artışları, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek.

YÜZDE 25'İ GEÇEN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ SAYILACAK

Bir önceki kira yılının Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişim oranının 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25'in altında kalması halinde ise kira artışlarında bu değişim oranı geçerli olacak. Düzenleme, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerini de kapsayacak. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

"YENİ SOSYAL İHTİLAFLAR DOĞAR"

Teklifin Meclis'ten geçerek yasalaşmasına AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar tepki gösterdi. Düzenlemenin yeni sorunlarda doğuracağını dile getiren Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Fahiş kira artışı mutlaka önlenmeli. Artışa sınır koymak gerekiyorsa, ölçüt, TÜFE gibi nesnel olmalıdır. Enflasyonun %73.5 olduğu ortamda %25'lik keyfi sınır, yeni sorunlar üretir. Kayıt dışılık artar, daha kötüsü yeni sosyal ihtilaflar doğar. Karar gözden geçirilmeli."

AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınıra tepki: Karar gözden geçirilmeli
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Son Dakika Ekonomi AK Partili Şamil Tayyar'dan kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınıra tepki: Karar gözden geçirilmeli - Son Dakika


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