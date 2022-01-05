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Akar: "Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor" - Son Dakika

Akar: "Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor"

05.01.2022 11:01
Akar: "Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor"

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürü Aysun Akar, FAE'nin 2021 yılı üretim ve hizmet faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürü Aysun Akar, FAE'nin 2021 yılı üretim ve hizmet faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Akar, yaptığı açıklamada "Fındık Araştırma Enstitüsü, araştırma projelerinin yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri ile de üreticilere hizmet vermektedir. Enstitüde fındığın yanı sıra kokulu üzüm, kivi, karayemiş gibi ekonomik değere sahip bazı meyvelerin fidan ve meyve üretimi de yapılmaktadır. Enstitü 2021 yılında 592 adet açık köklü fındık fidanı, 123 adet tüplü fındık fidanı, 601 adet tüplü kivi, 1147 adet tüplü karayemiş, 1102 adet tüplü kokulu üzüm, 18 adet tüplü böğürtlen olmak üzere 3583 adet meyve fidanı satışı yapmıştır. Meyve üretimi ise 6500 kg fındık, 800 kg kivi, 250 kg karayemiş ve üzüm şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca üretilen 30.000 adet fındık fidanı Fındık Bahçelerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında Giresun, Ordu ve Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir" dedi.

Akar, açıklamasının devamında "Fidan üretiminin yanında 2021 yılında fındık üreticilerinden gelen 654 adet toprak numunesinde 5494 adet analiz yapılmıştır. Toprak analizi sonuçlarına göre fındık üreticilerine gübreleme tavsiyesi de yapılarak etkili ve doğru gübreleme hususunda üreticiler bilgilendirilmiştir. 23 adet yaprak numunesinde de 230 analiz yapılmış olup Enstitü toprak ve yaprak laboratuvarında üreticilere yönelik olarak yapılan analiz sayısı toplam 5724'e ulaşmıştır. Enstitüye gelerek fındık bahçelerinde yaşadıkları sorunları danışan 133 üreticiye araştırmacılarımız tarafından çözüm önerisi ve bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Akar: Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor
Akar: Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor
Akar: Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor

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Fındık Araştırma Enstitüsü, Araştırma, Giresun, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akar: 'Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akar: "Fındık Araştırma Enstitüsü'nde fındığın yanında meyve fidanı üretimi ve toprak analizleri de yapılıyor" - Son Dakika
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