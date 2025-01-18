Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise dün geceden itibaren 91 kuruş yeni zam yapıldı. Böylece tüm Türkiye'de benzinin pompa fiyatı değişmiş oldu. İşte akaryakıtta son rakamlar:
Benzin litre fiyatı: 46.22 TL
Motorin litre fiyatı: 47.28 TL
LPG litre fiyatı: 26.49 TL
Benzin litre fiyatı: 46.07 TL
Motorin litre fiyatı: 47.17 TL
LPG litre fiyatı: 25.89 TL
Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 47.95 TL
LPG litre fiyatı: 26.39 TL
Benzin litre fiyatı: 47.10 TL
Motorin litre fiyatı: 48.32 TL
LPG litre fiyatı: 26.24 TL
Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.
Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatları yine zamlandı - Son Dakika
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