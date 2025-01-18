Akaryakıt fiyatları yine zamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

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Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına dün gece itibariyle 91 kuruş zam yapıldı. Sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyen zam 00:01 itibariyle yürürlüğe girdi.

18.01.2025 09:54
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Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise dün geceden itibaren 91 kuruş yeni zam yapıldı. Böylece tüm Türkiye'de benzinin pompa fiyatı değişmiş oldu. İşte akaryakıtta son rakamlar:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.22 TL

Motorin litre fiyatı: 47.28 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.07 TL

Motorin litre fiyatı: 47.17 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 47.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.10 TL

Motorin litre fiyatı: 48.32 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları yine zamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Osman:
    bu cehalete az bile yapıyolar. 82 1 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    sizin ben A...... artık ne diyeyim kimse kusura bakmasın 82 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    zamlandiysa bu demek oluyor ki CHP ye bir kayyum daha atanacak. başka türlü gündem degismiyor 66 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    bu zamlar makarnacıların ölü ve dirisine g 57 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    rafineri ye en yakın yer izmir en pahalı yakıt izmirde ilginç 44 4 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    dolar 44 olunca 60tl civarı olacak mazot. olmaz demeyin. sakın! 37 1 Yanıtla
  • Barbaros:
    7/24 Saat zam.. 35 0 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    artık zamlar cinsel performansımızı etkiliyor 33 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    geçirmiş olsun 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat ne güzel hoş haydi benzine koş araban varsa hayat ne hoş arabasiz yaşamak boş depoyu doldur gelsin zamlar 26 1 Yanıtla
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