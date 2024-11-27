Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren zam geliyor

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 74 kuruşluk bir artış bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olması öngörülmüyor.

Benzin fiyatlarına yapılacak zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak ve litre başına 74 kuruşluk bir artış yaşanacak. Benzin fiyatlarına daha önce 60 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 42,22-42,33 TL, motorin ise 44,10-44,16 TL arasında satılıyor.

Ankara'da benzin 42,75 TL, motorin ise 44,73 TL'den satılmakta.

İzmir'de ise benzin 43,25 TL, motorin ise 45,23 TL fiyatlarla alıcı buluyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde 1 Ocak 2005'ten itibaren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistem sayesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatlarını belirleyebiliyor. Aynı şekilde bayiler de, dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan pompa satış fiyatlarına uymakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme hakkına sahipler.