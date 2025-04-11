Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası daha geliyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatları 74 dolardan 60 dolara düştü. Bu düşüş benzin ve motorinde pompaya indirim olarak yansıdı. İlk olarak 8 Nisan 2025 Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, 2 gün sonra benzinde de 2 lira 24 kuruşluk düşüş gerçekleşti.
Ticaret savaşı tam gaz sürerken sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor.
11 Nisan 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları
Benzin 43.37 TL/LT
Motorin 44.32 TL/LT
Otogaz 27.39 TL/LT
Benzin 43.22 TL/LT
Motorin 44.20 TL/LT
Otogaz 26.79 TL/LT
Benzin 43.94 TL/LT
Motorin 45.07 TL/LT
Otogaz 27.29 TL/LT
Benzin 44.31 TL/LT
Motorin 45.43 TL/LT
Otogaz 27.24 TL/LT
Son Dakika › Ekonomi › Petrol fiyatları düştü ama akaryakıta yine zam geliyor - Son Dakika
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