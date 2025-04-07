Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor. Bu durum, tüketicilerin yüzünü güldürecek bir gelişme olarak görülüyor. Yakıt fiyatlarındaki indirim, ekonomiye de olumlu bir etki yapması bekleniyor. Detaylar henüz netleşmiş olmasa da, yakın zamanda bu indirimin gerçekleşeceği öngörülüyor.
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7.04.2025 10:08:50. #7.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarına büyük indirim bekleniyor - Son Dakika
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