Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.
8 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43,41 TL/LT
Motorin: 45,36 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43,26 TL/LT
Motorin: 45,24 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT
Benzin: 43,96 TL/LT
Motorin: 46,09 TL/LT
LPG: 27,49 TL/LT
Benzin: 44,33 TL/LT
Motorin: 46,46 TL/LT
LPG: 27,34 TL/LT
Bu indirimler, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)