Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı

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Son dönemde brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme ve döviz kurlarındaki değişimler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

08.03.2025 09:00
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları değişkenlik gösteriyor. 4 Mart'ta benzine yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından, 7 Mart'ta benzinde 2 lira 6 kuruşluk ek bir indirim daha gerçekleşti. Ayrıca, bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 1 lira 35 kuruşluk indirim uygulandı.

8 Mart 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,41 TL/LT

Motorin: 45,36 TL/LT

LPG: 27,59 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,26 TL/LT

Motorin: 45,24 TL/LT

LPG: 26,99 TL/LT

Ankara:

Benzin: 43,96 TL/LT

Motorin: 46,09 TL/LT

LPG: 27,49 TL/LT

İzmir:

Benzin: 44,33 TL/LT

Motorin: 46,46 TL/LT

LPG: 27,34 TL/LT

Bu indirimler, araç sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.

Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
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Brent Petrol, Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kenan özkaya:
    Haber başlığına bak hele; Araç sahiplerini sevindiricek indirim miş. La argadaş araç sahipleri deyince Elektrik, Hibrit, Benzinli, LPG'li, Mazotlu hepsi işin içine girmiyor mu? La, siz niye bizimle daş.k geçionuz, süper zekalılar. 4 2 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    litrede 7.52 lira ötv veriyor insanlar zaten bu insanların omuzlarında ki vergiyi kaldırın önce sadece bunda değil 800 bin liralık otomobil bile vergi KDV derken 1 milyon 400 bin liraya geliyor yazık bize.. 1 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    Türkiye de motorin araba çok tutulduğu için neden bu kadar fark var yani 0 0 Yanıtla
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