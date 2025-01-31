Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Motorine 86 kuruşluk indirim yapıldı. Benzine ve LPG'de ise henüz bir değişiklik olmadı.
Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi
LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Benzin litre fiyatı: 46,31 TL
Motorin litre fiyatı: 46,45 TL
LPG litre fiyatı: 26,49 TL
Benzin litre fiyatı: 46,16 TL
Motorin litre fiyatı: 46,34 TL
LPG litre fiyatı: 25,89 TL
Benzin litre fiyatı: 46,82 TL
Motorin litre fiyatı: 47,12 TL
LPG litre fiyatı: 26,39 TL
Benzin litre fiyatı: 47,19 TL
Motorin litre fiyatı: 47,50 TL
LPG litre fiyatı: 26,24 TL
Son Dakika › Ekonomi › Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik - Son Dakika
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