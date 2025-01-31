Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik

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Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim uygulaması gece 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Tüketicilerin merakla beklediği motorine 86 kuruşluk indirim akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

31.01.2025 09:30
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliklere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatları bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Motorine 86 kuruşluk indirim yapıldı. Benzine ve LPG'de ise henüz bir değişiklik olmadı.

MOTORİNE 86 KURUŞLUK İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi

LPG'YE VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,31 TL

Motorin litre fiyatı: 46,45 TL

LPG litre fiyatı: 26,49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,16 TL

Motorin litre fiyatı: 46,34 TL

LPG litre fiyatı: 25,89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,82 TL

Motorin litre fiyatı: 47,12 TL

LPG litre fiyatı: 26,39 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,19 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 26,24 TL

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik

Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • süleyman hakan gökşen:
    yapmayın yaa, bu kadar mutluluğa alışık değiliz.. 60 4 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    2.5 lira zam 86 kuruş indirim.oh ne âlâ. ölümü göster sıtmaya razı ol 50 3 Yanıtla
  • Önder Akbayır:
    mutuluktan uçuyoruz 42 3 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    lan ne güldürecek zaten %80 vergı brent petrol 2020 fıyatlarına geriledi bunlar mılletı soyuyor konusanı atıyor içeri ama az kaldı 36 3 Yanıtla
  • 999999999:
    86 kuruşa sakız bile yok ne sevinmesi , dalga mı geçiyorsunuz 32 3 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Evet Sabah komsularla halay cektik. 31 3 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    mutluluktan uçuyorum şuan 25 3 Yanıtla
  • serkan yavuz:
    Yüzümüz çok güldü bugün lokum dağıtacam 16 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Daha bu İyi günlerimiz 16 2 Yanıtla
  • orko Şato:
    dalga geciyorlar qmnkd cocuklari 11 2 Yanıtla
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