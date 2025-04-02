Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası geliyor. Benzin grubunda gelecek hafta kesinleşen ancak pompa fiyatlarına yansımayan zam sonrası litre fiyatında 2 lira 50 kuruş artış olacak. Fiyat artışı 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

02.04.2025 08:59
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt pompa fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu hafta fiyatlarda geçen hafta karar verilen zam ile birlikte yeni bir artış görülecek. Buna göre; benzine 3 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Geçtiğimiz hafta gelen ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artışla birlikte toplam zam 2,5 TL'yi buluyor. Yeni fiyatlarla İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi aşacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

Motorin 46.83 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

Motorin 46.71 TL/LT

Otogaz/ LPG 27.59 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.29 TL/LT

Motorin 47.57 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.09 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.65 TL/LT

Motorin 47.93 TL/LT

Otogaz/ LPG 28.04 TL/LT

Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Araba artık lüks oldu arabası olan zengindir vergisi KDV ötv si muayene ucreti bakım ucreti vs daha da artsa sorun olmaz herkes de araba var bence mazot şuan 70 tl olması lazım düşük kaldı bir paket sigara 90 tl mazot 45 tl olacak şey değil 32 26 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Düzen bu hala buna guzel dıyen mallar çok 34 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YASASIN AKEPE YUZYILI 22 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    boykot edin akıllanırlar 16 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    50 yapın hiç ugrasmiyak 11 4 Yanıtla
  • Ramazan Yıldırım:
    Verdik yetkiyi gördük zamları büyük Türkiye kallavi zamlar. 12 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yakında ekmek de yok size ak kafalar 2 0 Yanıtla
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