ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ardından petrol fiyatları da son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından pompa fiyatlarında yine değişiklik bekleniyor.
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zamlar birer birer iptal edildi. Bu iptallere ek olarak akaryakıt fiyatlarına son yılların en büyük indirimi geliyor.
Bugün otogazın litre fiyatına 82 kuruş indirim geldi. Otogazın ardından 9 Nisan Çarşamba'dan itibaren (yarın) benzin ve motorine indirim geliyor. Benzindeki indirimin miktarı 2 lira 15 kuruş, motorindeki indirim ise 2 lira 64 kuruş olacak. Fiyat değişikliğini ardından benzin ve motorinin fiyatı 44-45 lira seviyelerine gerileyecek.
Benzin 46.75 TL/LT
Motorin 46.85 TL/LT
Otogaz 27.39 TL/LT
Benzin 46.60 TL/LT
Motorin 46.73 TL/LT
Otogaz 26.79 TL/LT
Benzin 47.32 TL/LT
Motorin 47.59 TL/LT
Otogaz 27.29 TL/LT
Benzin 47.68 TL/LT
Motorin 47.95 TL/LT
Otogaz 27.24 TL/LT
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor - Son Dakika
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