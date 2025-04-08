Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor

Brent petrol fiyatının 64 dolara gerilemesinin ardından bu kez benzin ve motorinin pompa fiyatlarında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 5 lirayı bulan indirim beklendiğini duyurdu.

08.04.2025 15:13
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ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ardından petrol fiyatları da son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından pompa fiyatlarında yine değişiklik bekleniyor.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zamlar birer birer iptal edildi. Bu iptallere ek olarak akaryakıt fiyatlarına son yılların en büyük indirimi geliyor.

TOPLAM İNDİRİM 5 LİRAYI BULACAK

Bugün otogazın litre fiyatına 82 kuruş indirim geldi. Otogazın ardından 9 Nisan Çarşamba'dan itibaren (yarın) benzin ve motorine indirim geliyor. Benzindeki indirimin miktarı 2 lira 15 kuruş, motorindeki indirim ise 2 lira 64 kuruş olacak. Fiyat değişikliğini ardından benzin ve motorinin fiyatı 44-45 lira seviyelerine gerileyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.75 TL/LT

Motorin 46.85 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.60 TL/LT

Motorin 46.73 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.32 TL/LT

Motorin 47.59 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.68 TL/LT

Motorin 47.95 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

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Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim geliyor - Son Dakika

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