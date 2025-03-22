Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor

Döviz kurlarında yaşanan ardı ardına rekorlar akaryakıt fiyatlarına üçlü zam olarak yansıyacak. Gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış bekleniyor.

22.03.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz fiyatları bu hafta rekor yazdı. Dolar kuru 40,58'ye Euro ise 44'e ulaştı. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketleneceği öğrenildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış kaydedileceği bildirildi. İndirimlerin tarihi de belli oldu. Buna göre benzinde yeni fiyatlar salı günü, motorinde çarşamba ve otogazda perşembe günü yeni fiyatla satışlar gerçekleşecek.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.23 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.08 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.78 TL/LT

Motorin 46.14 TL/LT

Otogaz 27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.15 TL/LT

Motorin 46.51 TL/LT

Otogaz 27.34 TL/LT

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Finans, Döviz, Lpg, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram ÖZSOY:
    fırsat bu fırsat ortalık karısıkken teroristbasınıda serbest bırakın israillede anlasmalar yapın. baska uygun zaman bulamazsınız. 25 3 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    al işte feto kumpaslarının ülkeye maliyeti teker teker çıkıyor ortaya kaymağı bademler yesin dolar altın alıp satarak bedelini halk ödesin bu zamlar dışında bide döviz kurlarını baskılamak için cayır cayır yakılan 30 milyar dolarda cabası kayumda atatamadınız eee noldu hepsi vatandaşın şeyinde patladı iyimi böyle badem makarnacıları 16 6 Yanıtla
  • Mustafa Kurt:
    işiniz gücünüz milleti soymak uds evro hepsi bahane 15 2 Yanıtla
  • akil:
    valla çiftçi olarak battık başka ne diyeyim 12 1 Yanıtla
  • Şefik Can:
    Türkiye'de özel ve kamu herşeyi fırsata çeviriyor. İmamoğlu sorunu bakın nelere mal oldu. Ramazan indirimi olacağına zamlanıyor herşey... 8 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    batirdin ekonomiyi millet inliyor.. yalakalik ile kuru kuru vatan millet aski edebiyati .. vatanini sevsen boyle yapmazdin milliyetciysen milletin hali ne yeter artik sandigi koyun artik milletin onune.. 11 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    DAHA çok gelir 11 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    beret olun inşallah akpliler 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    60 tl ye dogru gıdıyor baska ulkelerde sudan ucuz 50 kurus 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

12:25 Osman Sınav’a son veda Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
10:51 İBB’ye yönelik soruşturmada ilginç detay İşte sıvacı Adem’in milyonluk olma hikayesi İBB'ye yönelik soruşturmada ilginç detay! İşte sıvacı Adem'in milyonluk olma hikayesi
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
15:46 Galatasaray’da kalacak mı Osimhen’in geleceğiyle ilgili bomba iddia Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen'in geleceğiyle ilgili bomba iddia
15:45 İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 Şüpheli Hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak İddiasıyla Soruşturma Sürüyor
15:44 Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü Kadın yolcu, uçağı kaçırmamak için köpeğini boğarak öldürdü
15:34 İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı İstanbul Valiliği, Saraçhane çevresindeki bu yolları 24 saatliğine trafiğe kapattı
15:32 Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadesi ortaya çıktı Ev hapsine çarptırılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı
15:29 Fenerbahçe’den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı Fenerbahçe'den Allan Saint-Maximin ile ilgili karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 13:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatlarına üçlü zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement