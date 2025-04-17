Akaryakıta bir zam daha! - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta bir zam daha!

Akaryakıta bir zam daha!

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında büyük dalgalanma yaşanıyor. Brent petrol 75 dolardan 63 dolara gerilerken akaryakıtta indirimler yapılmıştı. Ancak şimdilerde bu indirimler sona ererken benzine 97 kuruşluk yeni zam geldi.

17.04.2025 08:45
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar bir kez daha benzine yönelik fiyat artışına neden oldu. Küresel çapta belirlenen fiyatlar dahilinde Türkiye'de benzinin litresine 97 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt ürünlerinden benzine 97 kuruş zam yapıldı ve fiyatlar pompaya yansıtıldı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.15 TL/LT

Motorin 44.37 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.00 TL/LT

Motorin 44.25 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.75 TL/LT

Motorin 45.16 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.11 TL/LT

Motorin 45.51 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

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Brent Petrol, Otomobil, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bir zam daha! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selim Kayisi:
    Yanlı haber yapmanın sonucu. 3 liralık tarihi indirim diye haber yaptınız ne tarih gördük ne bir şey. indirimden sonra iki kere bindirim oldu. 79 3 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Trolleri sahneye alalim 40 0 Yanıtla
  • onur pari:
    Aranılan Akplilere şu an ulaşılamıyor. 32 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ohhhhhh ohhhhhhh =)=)=) çok güzel. hükümete alkış =)=)=) oy verenler selammmm =)=) 30 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Daha dün yalaka akçakal,Genar şirketi anket yaptı iktidara yüzde 35 oy çıktı ! zam yaptıkça oyumuz artıyor oh oh geçirmeye devam. 24 1 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    ya arkadas bir gun indirim 29 gun zam sacmalik bu kadar oynanmaz 17 0 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Sonra dünya lideri devlet yönetiyor oluyor adı..ya.kepazelik bu..halktan çal devleti yonet.birak Allah aşkına..devlet milletin parasına muhtac olur mu... 16 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    varili 110 dolardan 63 dolarlara kadar inmiş bizde petrole durmadan zam ustune zam 12 0 Yanıtla
  • Metin şen:
    Petrol %40 düştü,Türkiye’de indirim %3 nasılsa koyunlar hesap bilmez. 1 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Sayın yetkili buçuklarla uğraşma yap düz 100 bitsin bu iş daha ne indisi bindiği valla yap 100 bak bizim insanımız yine biner arabasına sıkıntı yok şimdiye kadar oldumu yok şimdiden sonrada olmaz al sana mis gibi kaynak 100 düz bak kulağa bile hoş geliyor 0 0 Yanıtla
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