Akaryakıta bir zam daha!

Remö Kiaf Ulgoşavay:

Sayın yetkili buçuklarla uğraşma yap düz 100 bitsin bu iş daha ne indisi bindiği valla yap 100 bak bizim insanımız yine biner arabasına sıkıntı yok şimdiye kadar oldumu yok şimdiden sonrada olmaz al sana mis gibi kaynak 100 düz bak kulağa bile hoş geliyor