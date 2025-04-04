Araç sahiplerine çifte müjde - Son Dakika
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Ekonomi

Araç sahiplerine çifte müjde

Araç sahiplerine çifte müjde

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından benzin fiyatlarına 1 lira 8 kuruş zam bekleniyordu. Ancak bu zam iptal edildi. Ayrıca oto gaz fiyatlarına da 81 kuruşluk indirim yapılacak.

04.04.2025 09:34
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Sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına ilişkin çifte müjde geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışın tüketiciler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak bu karar bir zammın iptali ile bir indirimi kapsıyor.

Buna göre, brent petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı dalgalanmaların ardından benzin için beklenen 1 lira 8 kuruşluk zam iptal edildi. Sürücüler mevcut fiyatlardan benzin almaya devam edecek.

Bir müjde haberi de oto gaza yönelik geldi. Oto gaza ise cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş indirim öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.

İstanbul'da otogaz 28 lira 19 kuruş, Ankara'da 28 lira 9 kuruş, İzmir'de 28 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor.

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Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Gündem, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine çifte müjde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • bülent yılmaz:
    petrol 10 dolar düştü hala indrim yok resmen soygun 13 1 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    yesinler müjdeni yarın yine kakalamaya devam 11 2 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Müjdeye bak, kalkıp oynamalık! Daha ne kadar dalga geçeceksiniz bakalım… 11 1 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Müjdemi ?? 8 2 Yanıtla
  • 2147saloh:
    NE BÜYÜK BİR MÜJDE 7 TL DEN 47 YE GİTMİŞ 1 TL DÜŞSE NE OLACAK 4 1 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    AMAN DİKKAT 3 defadır iptal ediliyor, deponuzu bir şekilde doldurun fena uerleştirmasyon var gibi duruyor! 3 1 Yanıtla
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