Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

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Akaryakıt fiyatları bugünden itibaren yeniden değişti ve benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,98 TL'ye ve Ankara'da 43,53 TL'ye düştü. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

23.08.2024 07:50  Güncelleme: 08:09
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Akaryakıt fiyatları bugünden geçerli olacak şekilde yeniden değişti. Benzin litre fiyatı 1,46 TL geriledi. Akaryakıt fiyatları brent petrol ve dolar/TL kuru ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda önce 6 Ağustos'ta benzin litre fiyatı için 1,73 TL indirim yapılmıştı. 15 Ağustos'ta ise benzin fiyatlarına 85 kuruş zam geldi. Bugün akaryakıt tabelaları bir kez daha güncellendi. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruşluk indirim geldi. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği şimdilik öngörülmüyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

İNDİRİM SONRASI BENZİN LİTRE FİYATI

Benzine gelen 1,46 TL indirimin ardından İstanbul'da ortalama litre fiyatları 43,21 TL'ye, İzmir'de 43,98 TL'ye ve Ankara'da 43,53 TL'ye geriledi.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

MOTORİN LİTRE FİYATI (23 AĞUSTOS 2024)

Mazot fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 43,84 TL, İzmir'de 44,80 TL ve Ankara'da ise 44,31 TL'den satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye?nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi

İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Sarıkaya: Güzel bir zammın habercisi bence :) ne zaman indirim olsa arkasından okkalı zam geliyor. 6 0 Yanıtla
  • bülent C.: bir zamanlar motorin fiyatı benzinin yarısından bile azdı. Şimdi benzinden fazla. Ne güzel memleket değilmi. Çiftçi ve nakliyeci sanki benzin kullanıyor. 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: büyük zamma hazir olun demek bu 1 0 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Birer ikişer lira indirim yapıp beşer onar zam yapıyorlar ne anladık bu işten 1 0 Yanıtla
  • Turan Aslan: 2 yukarı 1.5 aşağı ,1.5 yukarı 1 aşağı yavaş yavaş …… 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: indirim yapılması gereken mazot ve tüp oto gaz tam tersi bu 0 0 Yanıtla

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