Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

Ekonomi

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

Akaryakıt fiyatları Türkiye'de milyonlarca aracı doğrudan etkiliyor. ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımı kaldırma beklentisi küresel piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşe sebep olurken bu düşüş Türkiye'de de pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

BENZİNE 1 LİRA 98 KURUŞ İNDİRİM

Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Benzinin litre fiyatına salı günü 1 lira 04 kuruşluk indirim olmuştu. Beklentiler yönünde benzin fiyatlarında 1 lira 98 kuruşluk düşüş dün gece itibariyle gerçekleşti.

SIRADA MOTORİN İNDİRİMİ VAR

Benzindeki indirimin ardından gözler motorine çevrildi. Motorin grubunda da cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İŞTE SON FİYATLAR

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 47.74 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL