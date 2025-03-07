Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

Geniş Video İzle

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme pompa fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Benzinde beklenen 1 lira 98 kuruş indirim yürürlüğe girdi. Şimdi sırada motorinde indirim var.

07.03.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatları Türkiye'de milyonlarca aracı doğrudan etkiliyor. ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımı kaldırma beklentisi küresel piyasalarda petrol fiyatlarında düşüşe sebep olurken bu düşüş Türkiye'de de pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son indirim bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

BENZİNE 1 LİRA 98 KURUŞ İNDİRİM

Brent varil başına 70 doların altında işlem gördü ve vergilerin talebi azaltacağı endişesiyle hafta boyunca yaklaşık yüzde 5 düştü. ABD Ham Petrolü 66 dolara yakın seyretti. Benzinin litre fiyatına salı günü 1 lira 04 kuruşluk indirim olmuştu. Beklentiler yönünde benzin fiyatlarında 1 lira 98 kuruşluk düşüş dün gece itibariyle gerçekleşti.

SIRADA MOTORİN İNDİRİMİ VAR

Benzindeki indirimin ardından gözler motorine çevrildi. Motorin grubunda da cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

İŞTE SON FİYATLAR

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 43.41 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 47.74 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz:
    en büyük indirim motorine gelmeli taşıma işleri hep motorinle oluyor 31 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    2 zam 1 ındırım 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:34:23. #7.13#
SON DAKİKA: Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.