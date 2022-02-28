Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

28.02.2022 15:59
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, ayakta durabilmek için yüzde 15 kar marjı istediklerini söyledi.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, ayakta durabilmek için yüzde 15 kar marjı istediklerini söyledi.

Petrol satan akaryakıt işletmecilerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Zafer Güler, "Bizler tüccarız. Serbest piyasa ekonomisinde para kazanacağız ki ayakta duracağız. Kimseyi mağdur etmek gibi bir durum da söz konusu değil. Ne akaryakıt vermemek ne de yüksek fiyatta akaryakıt satmak gibi bir eylemimiz yok. Fiyatları istasyonlar değil, EPDK belirliyor. Bayiler akaryakıttan litrede 45 kuruş kar alıyor. Bizler diğer ticaret erbabı gibi zarar ettiğimiz zaman fiyat yükseltemiyoruz. Hükümetten bu konularda iyileştirme bekliyoruz" dedi.

"Litrede 45 kuruş kazanıyoruz, yüzde 15 kar marjı istiyoruz"

Litre başına kazandıkları 45 kuruşun işleri döndürmeye yetmediğini dile getiren Zafer Güler, "Artık ülkemizde plastik para dediğimiz kredi kartları ile alışveriş oldukça çoğaldı. Akaryakıt harcamalarının yüzde 90'a yakını da banka kartları ile yapılıyor. Nakit akışımız yok. Biz bu paraları ertesi gün almaya gittiğimizde yüzde 2-2,5 oranında komisyon ödüyoruz. Zaten para kazanamıyoruz bir de üstüne üstlük kredi kartı komisyonu ödüyoruz. Bundan dolayı da kaybımız var. Geçmişte maktu kar ile çalışıyorduk. Yani 1 litrede 45 kuruş para bize veriliyordu. Bu, akaryakıt 6 TL iken kabul edilebilirdi. Şu anda kar bir yana zarardayız. Sermaye getirisi, malın yüksekliği ve enflasyon ile bizim 45 kuruşla ayakta durmamız mümkün değil. Bizler maktu değil, enflasyona duyarlı bir rakam ve yüzde 15 kar marjı istiyoruz. Sebebi; çalışan personelin, giderlerin ödenmesi ve müşterilere hizmetin aksamaması için buna ihtiyaç var. Giderlerde ve personel harcamalarında yüzde 90'a yakın artış oldu ama bizler hala aynı kar marjı ile çalışıyoruz. Artık ayakta duracak halimiz yok. Bu gidişle işlerimizden vazgeçmek durumunda kalacağız. İstasyonlarımızı ya satacağız ya da çıkacağız. Başka yolu yok. Bizler tüketiciyi de mağdur etmek istemiyoruz, kendimizi de mağdur etmek istemiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor

YORUMLAR
500
PÜİS Başkanı Okumuş'tan akaryakıt sektöründe 'kapsamlı güncelleme' çağrısı PÜİS Başkanı Okumuş'tan akaryakıt sektöründe 'kapsamlı güncelleme' çağrısı Rus işgali korkusunu sadece Ukraynalılar yaşamıyor! Aynı korkuyla Polonyalılar akaryakıt istasyonlarını doldurdu Rus işgali korkusunu sadece Ukraynalılar yaşamıyor! Aynı korkuyla Polonyalılar akaryakıt istasyonlarını doldurdu

Zafer Güler, Akaryakıt, Petrol, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement