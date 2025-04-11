Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu

Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren \'indirim\' oyunu

Akaryakıt zammını jet hızıyla pompaya yansıtan istasyonlar, sıra indirime gelince 'sistem arızası' bahanesiyle yakıt satışını geciktiriyor. Tüketici Hakları Dernekleri ise hiçbir akaryakıt istasyonunun "sistem arızası" veya "depoda yakıt kalmadı" gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor.

11.04.2025 12:20
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Son dönemde akaryakıt fiyatlarında art arda indirimler yaşanırken, tüketicilerden gelen tepkiler de artıyor. Zamların "anında" tabelalara yansıtıldığını, ancak indirimlerin "gecikmeli" uygulandığını belirten vatandaşlar, bazı akaryakıt istasyonlarının "sistem arızası" bahanesiyle indirim dönemlerinde satış yapmadığını iddia ediyor.

TABELAYA GEÇ YANSITIYORLAR

Örneğin, 25-26 Mart tarihinde hem benzin hem de mazota zam geldiğinde, bazı akaryakıt istasyonları resmi açıklamayı beklemeden tabela değişikliğine giderken, dün ve önceki günkü gelen indirimleri tabelaya yansıtmakta ayak sürüdüğü belirtiliyor.

VATANDAŞ BU DURUMA TEPKİLİ

Tüketiciler duruma sosyal medyadan isyan ederek "Arıza var denilerek indirimler geç yansıtılıyor. İndirim yapıldığında da bu böyle, zam olduğunda da. Zam gelmeden akaryakıt almak istediğimizde de'yakıt kalmadı' cevabı ile karşılaşıyoruz" gibi paylaşımlarda bulunup yaşanan durumu eleştiriyor.

YETKİLİLER UYARDI: YAPTIKLARI YASAL DEĞİL

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Tüketici Hakları Dernekleri, hiçbir akaryakıt istasyonunun "sistem arızası" veya "depoda yakıt kalmadı" gibi gerekçelerle satış yapmama hakkı olmadığını vurguluyor. Özellikle indirim ya da zam dönemlerinde bu tür uygulamalara rastlandığını belirten yetkililer, tüketicilerin kanıt fotoğraflarıyla şikâyet oluşturmasını ve EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) süreci sıkı takip etmesi gerektiğini ifade ediyor. Tüketici Derneklerinden yapılan açıklamalarda "Zam ya da indirim öncesi akaryakıt satışını durdurmak yasal değil. Tüketicilerin indirimden yararlanma hakları gasp edilemez" açıklamalarında bulunuyor.

İşte ay ay akaryakıt fiyatlarındaki değişim;

Akaryakıt istasyonlarında 'indirim' oyunu! Vatandaş duruma isyan etti
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Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt istasyonlarında vatandaşı isyan ettiren 'indirim' oyunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ponçik Pamuk:
    daha çok isyan edecekler ...hükümet değişmeden hiç bi halt olmaz 20 7 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Akaryakıtın 1.5 yıldır 40-45 TL arasında kalması sevindirici. Umarım uzunca bir süre bu aralıkta seyreder. 5 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bizim hukumetin derdi icinde c h p kelimeleri gecen cumlelerin pesine troll salip ( 200 bin kisi, ve bir de buna sukur diyorlardi ) ideoloji batagindan nemalanmak.. kac dk surer hem tesbiti hem muhurlenmesi ya da oyle bi ceza kitlenmesi ki bak bakim yapabiliyorlar mi.. kac dk.. ihbar iste su an geldi su istasyon.. bakin sayin kac dk da gidilir ve denetlenir.. 5 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Allah'ın cahili gökten taş düşse hükümet diyecek, önce neyin ne olduğunu öğren sonra yorum yaparsın böylece seni adam sanırlar yada sus yine adam sansınlar 1 4 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Bu arada 1 litre benzin 45 lira Söyleyeceklerim bu kadar ?? 4 0 Yanıtla
  • child cartoon:
    zam geldiğinde petrol kazamıyor sadece elindeki malın değerini koruyor hata yerine göre zam geldiğinde zarar ediyor indirim geldiğinde ise petrol sahbi 400 bin zarar ediyor 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    muz cumhuriyeti gibiyiz. serbest piyasa bu ülkeye az bu en az 500 olması lazım litresinin 0 0 Yanıtla
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