Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi

Geniş Video İzle

Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi. İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 94 kuruşa, motorin ise 41 lira 32 kuruşa yükseldi. Otogaz ise 20 lira 18 kuruşa indi.

03.05.2024 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gece yarısı itibarıyla benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

Böylece İstanbul'da benzinin litresi 43 lira 94 kuruşa, motorin ise 41 lira 32 kuruşa yükseldi. Otogaz ise 21 lira 18 kuruşa indi.

Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İstanbul, Zam, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı Trabzon'da üniversite öğrencilerini darbeden minibüs sürücüleri gözaltına alındı
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:14:23. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement