Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam bekleniyordu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu zam kararı iptal edildi.
Zammı ilk duyuran isimlerden olan İris Cibre, kısa bir süre önce sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımla kritik bilgiyi verdi. Cibre, "Benzine bu gece gelecek olan zam EPDK tarafından iptal edildi" ifadelerini kullanarak, beklenen artışın gerçekleşmeyeceğini belirtti.
Benzin
İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L
İzmir: 47.64 TL/L
Ankara: 47.27 TL/L
Motorin
İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L
İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L
İzmir: 47.92 TL/L
Ankara: 47.56 TL/L
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi - Son Dakika
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