Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

Nogerotdonay Wolvere:

Ak Parti'ye oy verenlerden biriside benim Beraberinde her ortamda konusu açıldığında oldu olacak yaptı yapacak düzeldi düzelecek diye savunan da benim. Bugün görüyorum ki ben savundukca oldu olacak dedikçe daha kötüye gitmişiz yakıt 50 TL ne demek ya dünyadaki bütün insanı faaliyetler bildiğim kadariyla lojistikle tasitla nakliye ile oluyor bu yakıtlar sebebi ile lojistik durma noktasında bu sebeple herşey pahalı olmaya ve artmaya da devam edecek Teşekürler... AKP ve yöneticileri Teşekürler