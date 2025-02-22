Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

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Akaryakıt fiyatlarında tabelalar gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Sektörde oluşan beklentilerin ardından motorin 1 lira 45 kuruş zamlandı. Bu zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 50 liraya yaklaşırken bazı illerde 50 lirayı aştı.

22.02.2025 08:46  Güncelleme: 09:11
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Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından akaryakıta beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

MOTORİN ZAMMI TABELADA

Bugünden geçerli olacak şekilde akaryakıt litre fiyatına 1,45 TL zam yansıtıldı. Böylece motorin fiyatları bazı şehirlerde 50 TL bandına yaklaşırken bazı şehirlerde 50 TL sınırını aştı.

YENİ MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakasında motorin fiyatı 48,01 TL'yi gördü. Anadolu Yakası'nda ise 47,89 TL oldu. Benzin fiyatları ise 46,43 TL seviyelerinde bulunuyor.

İzmir'de güncel mazot litre fiyatı 49,11 TL'den satışa sunuluyor. Benzin 47,38 liradan tabelaya yansıyor.

Ankara'da motorin fiyatları 48,72 TL, benzin de 46,99 TL seviyesinde bulunuyor.

Ancak Hakkari, Mardin, Siirt gibi bazı illerimizde ise rakam 50 TL'yi de aştı.

Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Emin Erol:
    oooooh ne güzel ooooohhh aç emekliler makarna yiyen emekliler akp ye oy verin makarna beyinliler devam ooooohhhhhh 125 327 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    müstehak. 500 tl olsun 108 121 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    başka ülkede olsa bu kadar kriz enflasyon zamlar ve hukuk problemi ve yolsuzluk ya darbe olur yada seçim..bunlar kene gibi yapismis koltuga 109 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    enflasyon düşer böyle giderse herşeye zam demek bu zam zam zam böyle olur yuh 90 4 Yanıtla
  • Ali Arat:
    verdiğiniz zammı 45 günde geri aldınız. yaparsa ….. yapar. devam. müstahak bize 78 8 Yanıtla
  • Nogerotdonay Wolvere:
    Ak Parti'ye oy verenlerden biriside benim Beraberinde her ortamda konusu açıldığında oldu olacak yaptı yapacak düzeldi düzelecek diye savunan da benim. Bugün görüyorum ki ben savundukca oldu olacak dedikçe daha kötüye gitmişiz yakıt 50 TL ne demek ya dünyadaki bütün insanı faaliyetler bildiğim kadariyla lojistikle tasitla nakliye ile oluyor bu yakıtlar sebebi ile lojistik durma noktasında bu sebeple herşey pahalı olmaya ve artmaya da devam edecek Teşekürler... AKP ve yöneticileri Teşekürler 66 3 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Ne iyi oluyor Almanya kıskansın yeter biraz daha sabır.Onların petrolü varsa bizimde koyunlarımız var. 43 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    arabam yok derdim yok olmasında amg 12 24 Yanıtla
  • 16bjk Özgür:
    ben hep 50? alıyom diyen dayı şimdi neyi alıcan 31 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    en az 100 tl olmalı herkes arabaya biniyor keyfi 9 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı - Son Dakika
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