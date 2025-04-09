Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta da yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 2 lira 64 kuruş indirim geldi. Sektör kaynaklarına göre benzin fiyatlarına ise perşembe günü 2.15 TL indirim yapılması bekleniyor.

09.04.2025 08:07
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Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz hafta 74,95 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrol, haftayı 65,58 dolardan kapattı. Yeni haftada 63,20 doları gören Brent, bugün 64 dolar seviyesinde işlem görüyor.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

Düşen petrol fiyatları ve dövizdeki göreceli gerileme, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2 lira 64 kuruş indirim uygulandı. Araç sahipleri sabaha daha düşük fiyatlarla uyandı.

BENZİN FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarına perşembe günü 2,15 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte benzin fiyatlarının motorinle benzer seviyelere inmesi öngörülüyor.

LPG'YE İNDİRİM YAPILMIŞTI

LPG (otogaz) kullanıcıları için de geçtiğimiz günlerde sevindirici bir gelişme yaşanmıştı. Salı gecesi itibarıyla LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Böylece tüm akaryakıt türlerinde gerileme yaşandı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin 46,57 TL

Motorin 44,05 TL

LPG 26,51 TL

Ankara

Benzin 47,27 TL

Motorin 44,90 TL

LPG 27,12 TL

İzmir

Benzin 47,68 TL

Motorin 45,30 TL

LPG 27,02 TL

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Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bir indirim geldi, yenisi için tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi:
    Dün 3 TL % TL haber yapıp algı oluşturdunuz. Tarihi düşüş diye başlık attınız. bugün geliyorsunuz 2 küsür lira indirim geldi diyorsunuz. yüzde 5 bile etmiyor. 2 1 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    işte böyle yandaş siteler yalan haberlerini kendileri ifşa ederler hani lan cumhuriyet tarihinin en büyük indirimiydi 5 lirayı bulacaktı utanmıyormusun sen haber yapmaya totoş 0 0 Yanıtla
  • fikret :
    Akepe Hükümeti Kesin 5 TL ZAM Yapacak Onun Hazırlığını Yapıyor.. Unutmayın ki Türkiye Gibi Ortadoğu Ülkeleri Geçimini Vergi Ve Yapılan ZAMlarla Sağlar.. Sebebi İse Üretim Yok Sürekli Yurt Dışından Ürün Gelsin Mallar Gelsin Vs.Bu Yüce Türk Halkı Daha İyi Bir Yaşam Hak Ediyor.. 0 0 Yanıtla
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