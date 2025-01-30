Akaryakıta bu kez indirim gelecek - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta bu kez indirim gelecek

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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta yansıyacak. Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim bekleniyor.

30.01.2025 11:30
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş

Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş

Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş

Motoin: 48 lira 36 kuruş

Akaryakıta bu kez indirim gelecek

Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta bu kez indirim gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bülent Yılmaz:
    aman ne indirim petrol 10 dolar düştü 90 krş düşer 5 dolar artınca 2,5 tl zam geldi resmen vatandaş la dalga geçiyorlar 30 1 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    50 krş indirim oluyor 1 lira zam geliyor ne anlamı kaldı indirim de zamda istemem. 21 1 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    allah için indirmeyin haftaya yine yükselecek kiroku gibi iniyor fazla kalkıyor 19 1 Yanıtla
  • Emre Eren:
    ay sonu ya enflasyon rakamlarını etkilediği için yapılıyor,şubatın ilk haftası tekrar zam gelir.her ay aynı numaralar alıştık artık 13 0 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Yıllardır bilirim ne zaman indirim olursa bir kaç gün sonra zam geliyor... 11 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    soyguncu ibneler 89 kuruşluk indirimi alında siz ………,,,,,,,,,,…, anladınız 12 0 Yanıtla
  • osman k:
    daha ileriye itmek için önce geriye çekersin! 6 0 Yanıtla
  • Fatih Dağcı:
    Seçimlerde alırsınız bu yaptıklarınızın karşılığını. Suriye işinden prim yapsanıza ayağınıza bağ olanları hapse atsanıza Abbas yolcudur. Allah aşkına hep 2 lira zam olurken 80 kuruş indirim oluyor haram zıkkım olsun.milletin parasını yiyenlere 5 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Düz 50 tl yapacaklar onun hazırlığı bunlar...ben arabama 50 tl benzin alıyorum diyen o mübarek hayatta mı 4 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    3 tl zam yap brend düşünce 89 krş indirim yap şaka gibi 1 0 Yanıtla
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