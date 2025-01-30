Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.
Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş
Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş
Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motoin: 48 lira 36 kuruş
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta bu kez indirim gelecek - Son Dakika
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