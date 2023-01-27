Akaryakıta çifte indirim - Son Dakika
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Akaryakıta çifte indirim

27.01.2023 00:43

Akaryakıta çifte indirim

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen zammın ardından bugün de akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı 60'şar kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruş oldu.

FİYAT SON 10 GÜNDE 3 KEZ DEĞİŞTİ

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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