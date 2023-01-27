Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen zammın ardından bugün de akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı 60'şar kuruş düştü.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruş oldu.
17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde ise motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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