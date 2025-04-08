Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

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Ekonomi piyasalarında yaşanan büyük çalkantı devam ederken petrol fiyatları 63 doların altına düşerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü. Yaşanan düşüşlerin ardından çarşamba gecesi benzin ve akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 3 liranın üzerine çıkarken, pompaya yansıyacak fiyat düşüşü Cumhuriyet tarihinde akaryakıtta yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

08.04.2025 07:52  Güncelleme: 08:05
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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı küresel tarifelerin ardından 7 Nisan'da tüm dünya borsalarında sert düşüşler görüldü. Hisse senetlerinin yanı sıra emtia ve kripto paralarda da büyük bir dengeleme görülürken, petrol fiyatları 63 dolara düşerek son 4 yılın en dip seviyesine ulaştı.

3 LİRA ÜZERİNDE İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün akaryakıt sektörüne yönelik etkileri merak edilirken, sektör temsilcileri mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini aktardı. Benzinde ise beklenen indirim 2,5 lira seviyesinde.

TEK SEFERDE YAPILMIŞ EN BÜYÜK İNDİRİM

Çarşamba gecesi geçerli olması beklenen indirim, aynı zamanda akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihi boyunca tek seferde yapılmış en büyük indirim olarak kayıtlara geçecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Benzin ve motorin gibi akaryakıt fiyatları hükümetler tarafından belirlenmemekte. Hükümetler yalnızca akaryakıttan alınacak vergi oranında artış ya da düşüş yapabilme yetkisine sahip. Bunun dışında akaryakıtın temel fiyatı Cenova borsasındaki değerlere göre belirleniyor.

Bu değerler mevcut petrol fiyatı ve dolar/TL kuruna göre hesaplanmakta ve rafinerilerin kar marjları eklenerek akaryakıt fiyatları belirlenmekte.

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
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Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali Güntekin:
    Akaryakıt 1 senede 3,5 liradan 35 liraya çıktı. Şimdi indirim ile kandırılıyoruz. 192 11 Yanıtla
  • rs202020:
    Bir haftadan beri bir türlü gelemedi şu indirim..Zam olsa anında gelirdi... Son Dakika haber yaparken insan birazcık utanır.. 161 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    yüz lira bindir 10 lira indir göz boyama en pahalı akaryakıt türkülyede 131 5 Yanıtla
  • mert çelik:
    sonrada 5 tl zam yaparlar 83 5 Yanıtla
  • 6490203:
    petrol varil fiyatı bize yansıyacak olsa 110 dolarken 27 lira olan yakıtlar şimdi 65 dolarken 45 lira olmazdı 86 1 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    heralde sahibi AKP'li..yokda cumhriyet tarihinin en büyük indirimi diyerek 2.5 tl indirimle dalga gecemez milletle..47 tl 45 olsa cumhuriyet tarihinin en buyuk indirimi olmus oluyor yani..heryerde bu indirimleri yapiyor benzinlikler..ayip ya millete yalan dolan 70 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    yuzde 15 civari varil fiyati dustu 7.5 tl civari indirim olmasi lazim sizin gozunuzu toprak doyurur … 66 0 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    14 dolar düştü 3 TL ile millete müjde veriyorlar 60 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    fiyat o kadar yükselmiş ki, 3 lira toplamda yüzde 10 etmiyor ama tarihin en büyük indirimi diye bize yutturulmaya çalışılıyor. 44 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    aman indirim isdemiyok zamyapmayin yeter verginin vergisinin onunda kadevesini alan ülkeyiz ver mehteri 19 0 Yanıtla
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