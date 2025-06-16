Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
16.06.2025 10:07
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İsrail-İran arasındaki çatışmaların ardından artan petrol fiyatları, akaryakıt zammı olarak yansımaya devam ediyor. 5 günde 3. kez zam gelen motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren birçok şehirde 50 lirayı geçecek.

Orta Doğu'da tırmanan İsrail- İran gerilimi yalnızca bölgede değil, küresel enerji piyasalarında da etkisini göstermeye başladı. Çatışmalar sonrası brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar yükselip 73 dolarda dengelendi. Bu yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

50 LİRA SEVİYESİNİ AŞACAK

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen zamların ardından, bu gece yarısı itibarıyla motorine bir zam daha geliyor. 17 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlandırmaya göre motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artacak. Zamla birlikte motorinin fiyatı da benzinde olduğu gibi 50 lira seviyesini aşacak.

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

5 GÜNDE 3. ZAM

Son günlerde akaryakıt fiyatlarında art arda yapılan zamlar dikkat çekiyor.

  • 13 Haziran Cuma günü benzine 1 lira 47 kuruş,
  • 14 Haziran Cumartesi günü motorine yine 1 lira 47 kuruş zam gelmişti.
  • Bu gece itibarıyla ise motorine 1 lira 70 kuruş zam yapılacak.

Bu gelişmeyle birlikte, sadece beş gün içinde akaryakıta üçüncü kez zam yapılmış olacak.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, gümrüksüz rafineri fiyatı esas alınıyor. Bu fiyata ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı oluşturuluyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde de değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Ekonomi, İsrail, Ulaşım, Gündem, Finans, Yaşam, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • RAMAZAN KARAMAN:
    neden zamı hemen yapıyosunuzda indirim olunca ağırdan alıyorsunuz bu nasıl bir adalet birazda üzerindeki vergileri azaltın her şeyi halka yüklemeyin 42 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Bizim bulduğumuz petrollere ne oldu ? 33 1 Yanıtla
  • İbrahim Eren:
    o kadar değersiz bir ülke oldukki Afrika’da bir kabilenin kızı kaybolsa bizde herşey zam geliyor tabiii Almanya bizi kıskanıyor 32 1 Yanıtla
  • Tuna Han:
    dibimiz de savaş var az bile gelmiş sanırsın gabarda ki bizim petrolü vurdular savaş var zam korana var zam küresel ısınma zam dünya da normale döndü kaç defa petrol fiyatları bizim ne hikmetse hiç geri gitmiyor hiç ÖTV indirimi yok 22 0 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Tam Türkiye'ye bahane oldu zam üstüne zam savaş olmadan da zam vardı bu saatten SONRA ülkemiz bize nanayı yedirerek çünkü bizim ülkenin bir bahanesi var ekonomi zammı Allah kabul etmesin inşallah 15 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor - Son Dakika
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