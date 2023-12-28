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Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak

Yeni yılla birlikte benzin ve motorine okkalı bir ÖTV zammı gelecek. 3 Ocak itibarıyla benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın ardından benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

28.12.2023 - 12:32,  Güncelleme: 14:06
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıta okkalı bir ÖTV zammı göründü.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 37 kuruşa satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 15 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de 38 lira 3 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
YORUMLAR (4)
  • Tahsin Koldemir: Allah'tan korkun yaa insanlar asgari ücreti bir eline alsın nedir bu ya canımızı mı alacaksınız Yanıtla 18 0
  • bülent C.: Asgari ücrete verilen yüzde 49 un , yüzde 3 ü şimdiden gitti . 999.000 tl altındaki araç sahiplerinin hepsi zenginmidir. Özel tüketim vergisi lüks vergisi alınıyor. Zengindende aynı vergi , orta direk diyecem buda kalmadı artık. Fakirdende aynı vergi eşitsizlik diz boyu. Bu artışlar parası olanı etkilemez ama zar zor geçinenleri çok etkiler. Yanıtla 13 1
  • alos : VER ZAMMI. SAYENİZDE İNANCIMIZ DA KALMADI. Yanıtla 4 1
  • Taha Yanarates: Maliye bakanı artık akaryatına ötv zammı yapılmayacak diye açıklama yapmıştı, habere itibar edemedim Yanıtla 0 0

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak - Son Dakika
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