Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

25.02.2022 19:40

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasından kısa süre sonra Ukrayna'ya saldırdı. Saldırıdan sonra brent petrolün varili 100 doları aşarak 8 yılın zirvesine çıktı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

İSTASYONLARDA KUYRUK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu
Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu
Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu
Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
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Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi Rusya'nın ele geçirdiği Herson görüntülendi

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta okkalı zam geldi, vatandaşlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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