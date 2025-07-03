Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.
TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran Özel Tüketim Vergisi'nde de artışa neden oldu.
Benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş ve otogaza 97 kuruş zam gelirken, fiyat artışları pompaya da yansıtıldı.
ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi - Son Dakika
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