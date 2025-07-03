Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ARTTI

TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran Özel Tüketim Vergisi'nde de artışa neden oldu.

AKARYAKITA OKKALI ZAM

Benzine 2 lira 26 kuruş, motorine 2 lira 12 kuruş ve otogaza 97 kuruş zam gelirken, fiyat artışları pompaya da yansıtıldı.

NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.